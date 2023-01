Tribunais repudiam ataques deste domingo e reafirmam confiança nas instituições

Movido pelo estrito cumprimento do seu papel institucional e constitucional de defesa do Regime Democrático de Direito, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem manifestar seu mais forte repúdio e condenação aos inaceitáveis atos violentos praticados por criminosos travestidos de manifestantes contra instalações do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, com o nefasto objetivo de desestabilizar os poderes constituídos e colocar em xeque a democracia em nosso país.

Os inaceitáveis atos devem ser repelidos de plano pelos órgãos responsáveis pela defesa do regime democrático com o rigor que o momento exige, à luz da Constituição e das leis, com a justiça responsabilizando aqueles que, direta ou indiretamente, participaram ou contribuíram para os ataques às instituições.

Em 30 de outubro de 2022, o povo brasileiro, de forma ordeira, pacífica e democrática foi às urnas para eleger um novo governo, e a vontade popular deve ser respeitada e acatada por cada cidadão deste país.

O Ministério Público de Mato Grosso se junta ao Ministério Público Brasileiro e às demais instituições comprometidas com o Regime Democrático de Direito para afirmar que estará atento e pronto para, de forma legal e constitucional, agir em defesa da democracia tão arduamente conquistada pelo povo brasileiro.

José Antônio Borges Pereira

Procurador-geral de Justiça de Mato Grosso



Fonte: MP MT