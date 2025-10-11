JUSTIÇA
Tribunal assegura tratamento imediato a criança com Guillain-Barré fora da rede credenciada
Uma decisão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a obrigação de uma operadora de plano de saúde custear tratamento de fisioterapia neurofuncional intensiva para uma criança diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré. O tratamento deverá ser realizado em clínica não credenciada, diante da alegação de inexistência de profissionais habilitados na rede própria da operadora.
A família ingressou na Justiça alegando que, apesar das solicitações administrativas, não houve resposta efetiva da empresa para viabilizar o tratamento indicado por prescrição médica. Diante da urgência, o atendimento foi iniciado em clínica particular, com despesas já superiores a R$ 42 mil.
Na decisão de Primeira Grau, o juiz determinou que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o tratamento em clínica especializada, sob pena de multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento, e limitou a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano.
A operadora recorreu, argumentando que não houve negativa de cobertura e que o contrato estaria restrito ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual não prevê esse tipo de terapia fora da rede credenciada.
No entanto, o relator do recurso, desembargador Sebastião Barbosa Farias, considerou que a prescrição médica comprova a necessidade urgente do tratamento e que a demora poderia acarretar sequelas irreversíveis na mobilidade e na capacidade respiratória da paciente. Para o magistrado, a relação entre consumidor e operadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedado ao plano questionar a indicação médica em situações graves.
“Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a decisão que garante o tratamento imediato em rede não credenciada”, destacou o relator.
Processo nº 1023473-44.2025.8.11.0000
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Eleição para Diretoria da AMMP terá chapa única
A Comissão Eleitoral da Associação Mato-Grossense do Ministério Público (AMMP) divulgou, nesta sexta-feira (10), a candidatura deferida para disputar a Eleição para a Diretoria – triênio 2026/2029. O prazo para pedidos de inscrição terminou no dia 9 de outubro de 2025. Após a análise da regularidade das candidaturas apresentadas, a Comissão Eleitoral decidiu pelo deferimento da chapa “Inova AMMP”.
A chapa será composta pelos integrantes Milton Mattos da Silveira Neto (Presidente), Josane Fátima de Carvalho Guariente (Vice Institucional), Rodrigo Ribeiro Domingues (Vice Administrativo), Carlos Henrique Richter (Financeiro), Élide Manzini de Campos (Secretária-Geral), Renee do Ó de Souza (Diretor de Defesa Institucional), Cleuber Alves Monteiro Júnior (Diretor de Esportes), Vivaldino Ferreira Oliveira (Diretoria de Inativos e Saúde), Carina Sfredo Dalmolin (Diretoria de Eventos) e Laís Liane Resende (Diretoria de Mulheres).
O prazo para apresentar recurso para a Comissão Eleitoral contra o deferimento da chapa e impugnação aos candidatos é de 48 horas.
A eleição para escolha da nova Diretoria da AMMP será realizada no dia 5 de dezembro de 2025, das 13h às 17h, na sede da entidade (Rodovia Emanuel Pinheiro, KM 01, Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT), por meio de voto físico.
Acesse aqui o Comunicado nº 002 da Comissão Eleitoral.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Candidatos do concurso da magistratura são convocados para prova oral
Autor: Bruno Vicente
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
