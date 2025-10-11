Connect with us

JUSTIÇA

Tribunal assegura tratamento imediato a criança com Guillain-Barré fora da rede credenciada

Publicado em

11/10/2025

A imagem apresenta uma balança dourada, símbolo da justiça, centralizada em um fundo branco. À direita da base da balança, as letras "TJMT" em dourado. No lado direito, a frase "2ª INSTÂNCIA" em azul e "DECISÃO DO DIA" em azul escuro e negrito. No lado esquerdo, três linhas horizontais azul-marinho.Uma decisão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a obrigação de uma operadora de plano de saúde custear tratamento de fisioterapia neurofuncional intensiva para uma criança diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré. O tratamento deverá ser realizado em clínica não credenciada, diante da alegação de inexistência de profissionais habilitados na rede própria da operadora.

A família ingressou na Justiça alegando que, apesar das solicitações administrativas, não houve resposta efetiva da empresa para viabilizar o tratamento indicado por prescrição médica. Diante da urgência, o atendimento foi iniciado em clínica particular, com despesas já superiores a R$ 42 mil.

Na decisão de Primeira Grau, o juiz determinou que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o tratamento em clínica especializada, sob pena de multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento, e limitou a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano.

A operadora recorreu, argumentando que não houve negativa de cobertura e que o contrato estaria restrito ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual não prevê esse tipo de terapia fora da rede credenciada.

No entanto, o relator do recurso, desembargador Sebastião Barbosa Farias, considerou que a prescrição médica comprova a necessidade urgente do tratamento e que a demora poderia acarretar sequelas irreversíveis na mobilidade e na capacidade respiratória da paciente. Para o magistrado, a relação entre consumidor e operadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedado ao plano questionar a indicação médica em situações graves.

“Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a decisão que garante o tratamento imediato em rede não credenciada”, destacou o relator.

Processo nº 1023473-44.2025.8.11.0000

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Related Topics:

JUSTIÇA

Eleição para Diretoria da AMMP terá chapa única

Published

17 horas atrás

on

10/10/2025

By

A Comissão Eleitoral da Associação Mato-Grossense do Ministério Público (AMMP) divulgou, nesta sexta-feira (10), a candidatura deferida para disputar a Eleição para a Diretoria – triênio 2026/2029. O prazo para pedidos de inscrição terminou no dia 9 de outubro de 2025. Após a análise da regularidade das candidaturas apresentadas, a Comissão Eleitoral decidiu pelo deferimento da chapa “Inova AMMP”.
A chapa será composta pelos integrantes Milton Mattos da Silveira Neto (Presidente), Josane Fátima de Carvalho Guariente (Vice Institucional), Rodrigo Ribeiro Domingues (Vice Administrativo), Carlos Henrique Richter (Financeiro), Élide Manzini de Campos (Secretária-Geral), Renee do Ó de Souza (Diretor de Defesa Institucional), Cleuber Alves Monteiro Júnior (Diretor de Esportes), Vivaldino Ferreira Oliveira (Diretoria de Inativos e Saúde), Carina Sfredo Dalmolin (Diretoria de Eventos) e Laís Liane Resende (Diretoria de Mulheres).
O prazo para apresentar recurso para a Comissão Eleitoral contra o deferimento da chapa e impugnação aos candidatos é de 48 horas.
A eleição para escolha da nova Diretoria da AMMP será realizada no dia 5 de dezembro de 2025, das 13h às 17h, na sede da entidade (Rodovia Emanuel Pinheiro, KM 01, Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT), por meio de voto físico.
Acesse aqui o Comunicado nº 002 da Comissão Eleitoral.

Fonte: Ministério Público MT – MT

Continue Reading

JUSTIÇA

Candidatos do concurso da magistratura são convocados para prova oral

Published

17 horas atrás

on

10/10/2025

By

Candidatos classificados no concurso público para ingresso na carreira da magistratura de Mato Grosso, no cargo de juiz substituto, realizarão a prova oral no período de 27 a 31 de outubro deste ano. O edital de convocação foi publicado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesta sexta-feira (10 de outubro), no Diário da Justiça Eletrônico.
A prova será aplicada em Cuiabá, na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, localizada no Anexo Administrativo Desembargador António de Arruda (próximo à Praça das Bandeiras), no Centro Político Administrativo. De acordo com o documento, as avaliações acontecerão em dois períodos. O primeiro com início às 8h e o segundo às 14h.
As arguições serão transmitidas pelo canal do Youtube do TJMT.
Os candidatos devem comparecer ao local com, no mínimo, 1 hora de antecedência para o início da prova, munidos de documento de identidade oficial com foto. A sessão pública com o sorteio da ordem de avaliação será realizada no dia 27 de outubro, às 8h, sendo também necessário o comparecimento de todos os candidatos habilitados às 7h.
Durante a prova oral não será permitido o porte ou uso de celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos de todos os candidatos. Além disso, após o credenciamento os candidatos aguardarão em sala reservada e não poderão consultar qualquer material e nem ter contato com pessoas externas que não tenham vínculo com o certame.
Conforme consta no edital, eventual público externo, que queira acompanhar as arguições orais também não poderá portar celulares, gravadores, computadores e outros equipamentos eletrônicos em geral, sob pena de ser retirado do recinto.
Será permitida a entrada do público por ordem de chegada, conforme a capacidade do auditório.
O edital completo com todas as regras e lista de convocados para esta etapa do concurso público pode ser conferido clicando neste link, a partir da página 61.

Autor: Bruno Vicente

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA10/10/2025

Informações levantadas pela Polícia Civil levam PM a prender suspeito de matar menor em Peixoto de Azevedo

Uma investigação realizada pela Polícia Civil para apurar um homicídio ocorrido nesta quinta-feira (9.10), em Peixoto de Azevedo, culminou na...
SEGURANÇA10/10/2025

Batalhão Ambiental da PM intercepta área de desmatamento e apreende trator em Colniza

Equipes da Polícia Militar do Batalhão Ambiental localizaram e interceptaram uma área de degradação ambiental, nesta quinta-feira (9.10), na zona...
SEGURANÇA10/10/2025

Ação integrada detém faccionados suspeitos de homicídio em Peixoto de Azevedo

Uma ação integrada entre policiais militares do 15º Comando Regional, com apoio da Polícia Civil, prendeu, nesta sexta-feira (10.10), dois...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

