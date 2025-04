Tribunal de Contas promove Workshop sobre Contas Anuais de Governo para auditores externos

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Procurador-geral de Contas, Alisson Alencar, governador Mauro Mendes, presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, e presidente da Comissão de Saúde, conselheiro Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar.

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, classificou como um ato de coragem a decisão do governador Mauro Mendes de concluir as obras do Hospital Central e firmar contrato com o Hospital Israelita Albert Einstein para a sua gestão. Durante a assinatura do acordo, nesta terça-feira (22), o presidente também destacou que o TCE vai fiscalizar cada etapa da execução.

“A população será atendida gratuitamente por um estilo de medicina que não existe em outro lugar e nunca existiu em Mato Grosso. Então, quero parabenizar o governador Mauro Mendes pela coragem. Foram anos de uma obra paralisada e agora nós temos aqui o Einstein. Eu classifico como um ato de coragem do governador Mauro Mendes”, disse o presidente.

Sobre a fiscalização, Sérgio Ricardo explicou que o desdobramento do acordo será monitorado por meio de acompanhamento simultâneo. “O Tribunal de Contas vai acompanhar cada passo, cada assinatura, cada prazo. Vamos verificar o que está escrito no contrato linha por linha, vírgula por vírgula, já a partir de hoje, com a assinatura”, afirmou.

Após mais de três décadas de paralisações, o Hospital Central foi concluído e será administrado por uma das instituições de saúde mais renomadas do mundo. A unidade será 100% pública e ofertará serviços gratuitos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se o sexto hospital público do Brasil gerido pelo Einstein, atualmente classificado como o 22º melhor hospital do mundo.

Durante a cerimônia, o governador Mauro Mendes destacou a confiança mútua entre as instituições e a solidez da parceria. “Tenho certeza que ela será uma parceria longeva, porque o Governo do Estado de Mato Grosso hoje tem todas as condições de honrar aquilo que está pactuado no contrato. E tenho também a mesma tranquilidade de dizer que o Hospital Albert Einstein tem todas as condições de prestar aqui um serviço de alta qualidade, com grande performance, entregando tudo aquilo que está sendo contratado.”

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, em assinatura do contrato com o aqui para ampliar. Hospital Albert Einstein, nesta terça-feira. Cliquepara ampliar.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi, também destacou o avanço. “A Assembleia deu sua contribuição com agilidade e responsabilidade. Aprovamos emendas importantes para aprimorar o projeto, permitindo que o Einstein comece a atuar o mais rápido possível. É a população que mais precisa quem ganha com isso.”

Presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do TCE-MT, o conselheiro Guilherme Antonio Maluf afirmou que a Corte estará vigilante na fiscalização da qualidade dos serviços. “Nosso papel será garantir que o padrão de excelência prometido chegue à ponta. O cidadão mato-grossense merece um atendimento digno e eficaz, e vamos trabalhar para que isso aconteça.”

O presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, Sidney Klajner, reforçou o compromisso com a regionalização e a qualidade da assistência. “Chegamos empenhados em aprender com os profissionais locais, que além das suas competências técnicas, conhecem as características da região e as necessidades da população. Essa é uma das razões pelas quais estamos priorizando pessoas da região na contratação de cerca de 1.600 profissionais que atuarão no hospital.”

Com 32 mil metros quadrados de área construída, o Hospital Central contará com mais de 210 leitos, centro cirúrgico de alta complexidade, unidades de terapia intensiva e serviços de diagnóstico por imagem de última geração. A unidade será referência no atendimento a casos de média e alta complexidade e deve beneficiar pacientes de todas as regiões do estado.

Também participaram da cerimônia o procurador-geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar; o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca; o vice-governador do Estado, Otaviano Pivetta; o chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo; o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira; além de deputados estaduais e demais autoridades.

