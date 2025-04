Tribunal de Contas realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira

O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza sessão ordinária nesta terça-feira (15), a partir das 14h30, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube.

Na pauta, publicada no Diário Oficial de Contas do dia 9 de abril, constam três homologações da tutela provisória de urgência concedidas em julgamentos singulares, contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – exercício 2023, além de tomada de contas, consulta, embargados, dentre outros.

A primeira homologação, de relatoria do conselheiro Antonio Joaquim, se refere a supostas irregularidades no pregão nº 2/2025, de Reserva do Cabaçal. O conselheiro também é relator do processo de homologação da tutela de urgência acerca de supostas irregularidades no pregão nº 1/2025, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turístico do Complexo Nascente do Pantanal.

Já o processo 3 da pauta, de relatoria do conselheiro Waldir Teis, se refere à homologação da tutela provisória acerca de supostas irregularidades no pregão eletrônico nº 29/2024, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Cuiabá.

