MATO GROSSO
Tribunal de Contas reconhece avanços da atuação da Sedec no setor mineral
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) reconheceu os avanços promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) na área de mineração, destacando a ampliação da fiscalização e o aprimoramento de sistemas que resultaram em um salto de R$ 84 milhões na arrecadação estadual entre 2023 e 2024. O incremento decorreu da cobrança da Taxa de Fiscalização da Receita Mineral (TFRM) e da gestão eficiente da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).
“O Governo do Estado mostrou visão estratégica e capacidade de gestão ao transformar as recomendações do Tribunal em ações efetivas. São resultados fantásticos que revelam o enfrentamento de um problema histórico e reforçam o compromisso com o futuro do setor mineral e com as finanças públicas”, afirmou o conselheiro Antonio Joaquim, relator da auditoria sobre as receitas estaduais para ampliar a entrada de recursos nos cofres públicos.
O fortalecimento da fiscalização e o aprimoramento de sistemas na Sedec foram recomendados pelo próprio TCE-MT.
Segundo o secretário adjunto de Mineração, Paulo Leite, o reconhecimento do TCE-MT nos trabalhos da Sedec reforçou a governança estadual no setor mineral.
“A mineração é viável economicamente, é socialmente justa e legalmente correta. A atuação dentro da legalidade garante segurança jurídica, atrai investimentos e fortalece projetos estruturados, com fluxo contínuo de produção e maior arrecadação para o Estado”, destacou.
O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, citou que o cenário da atividade de mineração em Mato Grosso é de otimismo. Conforme, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) estão previstos US$ 1,3 bilhão em investimentos na atividade mineral no Estado até 2029.
“Isso é resultado da confiança no setor, a oportunidade de novos projetos, a geração de empregos e o aumento da arrecadação mineral, que retornam aos municípios mineradores e melhoram a vida das comunidades”, afirmou César Miranda.
O conselheiro Antonio Joaquim também apontou que o processo seletivo para a contratação de equipe técnica, capacitação de servidores, parcerias estratégicas com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e outros órgãos como a Sefaz e a Sema, além da modernização do monitoramento por plataformas georreferenciadas estão entre os bons resultados desenvolvidos pela pasta.
Como resultado, a distribuição da CFEM passou de 33 para 68 municípios entre 2020 e 2024, crescimento de 64,7%, e o primeiro semestre de 2025 registrou arrecadação de R$ 70 milhões, 32% acima do mesmo período do ano passado.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Marcelo de Oliveira afirma que concessões de rodovias terão tarifas acessíveis
“Nossa prioridade é estrada boa, sinalizada, sem buraco. Mas serão feitos alguns investimentos. Algumas passagens urbanas serão duplicadas, algumas passagens urbanas terão viadutos, ao longo dos anos se faz uma terceira faixa onde for necessário”, afirmou o secretário.
O secretário falou sobre a previsão de 45 mil empregos, diretos e indiretos, gerados pela concessão e investimentos por parte das operadoras que superam R$ 7 bilhões. Deste montante previsto, R$ 3,5 bilhões são correspondentes a despesas operacionais e R$ 3,6 bilhões em investimentos de infraestrutura, incluindo manutenção, melhoria do pavimento e obras estratégicas.
“Com a concessão, teremos 30 anos de manutenção garantida, além de investimentos que vão melhorar a trafegabilidade, o transporte escolar, o transporte intermunicipal e, principalmente, o direito de ir e vir do cidadão”, completou Marcelo de Oliveira.
O secretário ressaltou que a fiscalização das concessionárias ficará a cargo da Agência Estadual de Regulação (Ager), garantindo qualidade, segurança e serviços como guincho, resgate e apoio ao usuário.
Entre as inovações previstas, estão a implantação do sistema free flow, que permite o pagamento eletrônico sem filas, e a pesagem em movimento, que agiliza a passagem de caminhões em épocas de maior produção.
“Você evita filas para pagar o pedágio, isso é uma vantagem. Outra vantagem é ter a pesagem com o carro em movimento. A gente precisa fazer isso porque na época da produção ficam filas longas por conta da passagem no pedágio e na balança. Por isso essas medidas são importantes, porque você evita filas”, disse.
Ao final, Marcelo de Oliveira reafirmou que o Governo de Mato Grosso deve entregar cerca de 7 mil km de asfalto até o fim de 2026, garantindo mobilidade, segurança e desenvolvimento em todas as regiões do estado.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sema e PM aplicam R$4 milhões em multas por ilícitos ambientais na região nordeste do estado
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), com apoio da Policia Militar, deflagrou na última semana uma operação contra crimes ambientais que resultou na apreensão de 2 pás carregadeiras no município de Luciara, 1 trator de pneu com roçadeira em São Félix do Araguaia e 1 trator esteira em Novo Santo Antônio.
A equipe lavrou o total de R$4 milhões em multas, sendo cerca de R$ 3,9 milhões por descumprimento de embargo e impedir a regeneração natural de vegetação nativa em áreas embargadas indicadas pela Sema e, R$119 mil em razão do desmatamento sem autorização no bioma Cerrado, em Luciara.
A operação, que ocorreu entre os dias 25 e 29 de agosto no nordeste do estado, foi deflagrada após detecção de alterações ilegais na vegetação pelo sistema de alertas Planet. A ferramenta reúne imagens de satélite de alta definição de diversas fontes e fornece, em poucos minutos, dados precisos de todo o uso do solo no Estado, incluindo de desmatamento.
Entre os ilícitos identificados nas três localidades estão 1 descumprimento de embargo em São Felix do Araguaia, 1 em Novo santo Antônio e 2 em Luciara.
Foram totalizados 734 m² em descumprimentos de embargo e as novas áreas embargadas pela ação somaram 119 m².
Operação Amazônia
A Operação Amazônia, que integra órgãos estaduais e federais, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), tem como instrumentos o monitoramento em tempo real por satélite de todo o território de Mato Grosso, fiscalização contínua no local onde é identificado o crime ambiental, embargo de áreas, apreensão e remoção de máquinas flagradas em uso para o crime e a responsabilização de infratores.
Denúncia
Crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente pelo número 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou whatsapp), pelo email [email protected], pelo aplicativo MT Cidadão ou Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.
Quem se deparar com um crime ambiental também pode denunciar à Polícia Militar, pelo 190.
*Texto com supervisão de Renata Prata
Fonte: Governo MT – MT
