JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso autoriza nomeações de 214 servidores aprovados em concurso
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, autorizou a nomeação de 214 novos servidores, aprovados e classificados no concurso público nº 01/2024, que tem como objetivo prover cargos efetivos de técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça, no âmbito do Poder Judiciário estadual. Em decisão proferida nesta terça-feira (2 de setembro), cuja publicação se dará na próxima edição do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), o presidente determina à Coordenadoria de Gestão de Pessoas que providencie os atos de nomeação.
Com base em estudos técnicos realizados pelas áreas de planejamento e gestão do TJMT, após a homologação do concurso, ficou estabelecido que os 214 cargos devem ser providos em todo o Judiciário estadual, distribuídos na primeira e na segunda instâncias, em diferentes classes de servidores.
A distribuição se dará da seguinte forma: 80 analistas judiciários, 20 analistas de Tecnologia da Informação no Tribunal de Justiça, 42 técnicos judiciários, 50 oficiais de justiça e 20 oficiais de justiça adicionais por conta da finalização futura do contrato temporário.
As vagas de analista judiciário a serem providas deverão ser distribuídas da seguinte forma:
– 6 analistas com especialidade em Contabilidade nos setores de Coordenadoria Financeira (2 vagas), Departamento do Foro Extrajudicial (2 vagas), Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência (1 vaga) e Coordenadoria de Gestão de Pessoas (1 vaga).
– 4 analistas com especialidade em Direito.
Na comarca de Cuiabá, devem ser providos cargos de analistas judiciários, da seguinte forma:
– 10 analistas na Secretaria do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias
– 15 analistas na Central de Processamento Eletrônico (CPE)
– 12 analistas na Comarca de Cuiabá
Para garantir o percentual das vagas reservadas às cotas (PcD, negros e indígenas), dentre as 22 vagas autorizadas para o cargo de oficial de justiça no edital do concurso, foi realizado sorteio, cujo resultado foi tornado público durante o andamento do certame. Dessa forma, as demais vagas deverão respeitar o histórico, observando o quadro pré-estabelecido no anexo (confira aqui).
As vagas autorizadas foram definidas a partir de indicadores como a quantidade de unidades na comarca, média de casos novos no triênio 2022-2024, variação da taxa de congestionamento entre 2022 e 2024, processos pendentes em 2025, quantidade de vagas, quantidade de pessoas lotadas, além de indicadores específicos de cada cargo.
Também foi realizado estudo orçamentário pela Coordenadoria de Planejamento do Tribunal, que aponta a existência de recursos orçamentários e financeiros para o provimento de 214 vagas na forma deliberada.
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Expediente estará suspenso na Comarca de Barra do Garças dia 15/09
A Comarca de Barra do Garças não terá expediente na próxima sexta-feira (15 de setembro), data em que o município comemora seu aniversário de fundação. A suspensão do expediente forense foi oficializada pela Portaria nº 87/2025, assinada pelo juiz diretor do foro, Michell Lofti Rocha da Silva, e se aplica a todas as unidades judiciais da Comarca.
Com a medida, não haverá atendimento presencial ao público, sessões de julgamento ou andamento de processos nesse dia.
O documento também destaca que os prazos processuais que venceriam em 15 de setembro ficam automaticamente prorrogados para o próximo dia útil, evitando prejuízos às partes envolvidas em processos.
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Empresa de internet é condenada a indenizar motociclista que sofreu acidente por fios soltos
A Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) condenou uma empresa de internet ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a uma motociclista que sofreu acidente em Primavera do Leste, após ser atingida por cabos soltos na via. O colegiado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da vítima e fixou a indenização em R$ 1.184,85 por danos materiais e R$ 10 mil por danos morais.
O acidente ocorreu em setembro de 2021, quando a motociclista trafegava por uma rua do município e foi surpreendida por fios de internet caídos sobre a pista, que a derrubaram da motocicleta, causando lesões físicas e danos ao veículo. Em Primeira Instância, o pedido de indenização havia sido negado sob o argumento de que não ficou comprovada a titularidade do cabo responsável pelo acidente.
No julgamento da apelação, porém, o relator, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, destacou que os documentos e o relatório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) comprovam o acidente e a existência de cabos baixos na via. Segundo ele, “a ausência de controle técnico pela ré sobre a titularidade dos cabos ou a alegada culpa de terceiros não afastam sua responsabilidade, pois a empresa se beneficiava da utilização da rede e exercia atividades de manutenção no local dos fatos”.
O magistrado ressaltou ainda que a responsabilidade da empresa é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade prevista no artigo 927 do Código Civil. “Configura-se o dever de indenizar quando comprovado o acidente em via pública causado por cabos de internet soltos, em local onde a empresa ré atua e não realiza controle técnico suficiente para individualização da responsabilidade”, diz a tese fixada pelo colegiado.
As provas apresentadas nos autos mostraram que a empresa realizava serviços rotineiros de manutenção no trecho do acidente, e que seus próprios funcionários admitiram a prática de retirada emergencial de cabos de forma informal, sem rastreabilidade adequada, o que compromete a segurança de usuários da via.
Processo nº 1001136-52.2022.8.11.0037
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Abrigo Bom Jesus de Cuiabá recebe nesta sexta (5) mutirão para coleta biométrica
POLO: Sinop é destaque em boletim nacional sobre turismo de pesca esportiva
Tribunal de Justiça de Mato Grosso autoriza nomeações de 214 servidores aprovados em concurso
Festeja: Aluna da rede municipal conquista maior proficiência no Avalia MT e é homenageada pela Prefeitura de Sinop
Colisão entre quatro caminhões deixa um homem ferido em Primavera do Leste
Segurança
Sorriso é a sede da Etapa Teles Pires do FETRAN 2025, reunindo escolas de toda a região
Entre os dias 8 e 12 de setembro de 2025, Sorriso (MT) será o grande palco da Etapa Teles Pires...
Polícia Civil apreende cerca de 30 quilos de cocaína em Lucas do Rio Verde
A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde realizou, nesta quarta-feira (3.9), a maior apreensão de drogas já registrada...
Polícia Militar prende quadrilha suspeita por roubo, recupera veículo e apreende armas de fogo
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta terça-feira (2.9), dois homens e três mulheres, suspeitos por...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas
-
CIDADES6 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TRE-MT participa de reunião da Rede de Controle que reforça compromisso com a integridade na gestão pública