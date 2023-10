Tribunal de Justiça divulga editais para o preenchimento de vagas para cargo de desembargador

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso publicou na edição nº 11.561, do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) DJE (tjmt.jus.br) , desta segunda-feira (09 de outubro), os editais para o preenchimento de 07 (sete) vagas para o cargo de desembargador (a). As vagas são reservadas à carreira da magistratura, e serão providas de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento.

As inscrições deverão ser efetuadas obrigatoriamente no endereço eletrônico http://mcm.tjmt.jus.br , no prazo de 05 dias, a partir das 12h do 1º dia útil, após a publicação deste edital, com término às 19h do último dia.

No ato das inscrições, os (as) magistrados (as) interessados (as) deverão anexar, no formato digital ou digitalizado, a declaração de residência permanente na Comarca que jurisdiciona, bem como a certidão da Secretaria da Unidade Judicial em que exerce a jurisdição, acerca da inexistência de processos conclusos fora dos prazos legais e de não ter dado causa a adiamento injustificado de audiência.

Em relação às vagas reservadas ao quinto constitucional, Ministério Público Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de MT (OAB-MT), são comunicados sobre a existência das vagas, para que adotem as providências necessárias para formação das respectivas listas que devem ser encaminhadas ao Tribunal de Justiça.

Naiara Martins

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT