Tribunal de Justiça e Prefeitura alinham estratégias para evento sobre autismo em Cuiabá

Representantes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e da Prefeitura de Cuiabá se reuniram nesta segunda-feira (13 de setembro) para debater estratégias para realização da 6ª edição do projeto "TJMT Inclusivo: Capacitação e Conscientização em Autismo – Etapa Cuiabá". O evento acontecerá pela segunda vez na capital, no dia 5 de dezembro, e a expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas marquem presença.

Por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, o Judiciário mato-grossense tem levado a iniciativa para cidades de diferentes regiões do estado. O objetivo é fomentar a conscientização sobre os direitos e necessidades das pessoas neurodivergentes. Os encontros promovem palestras com especialistas e ativistas da causa, voltadas para magistrados, servidores, profissionais da saúde e educação, familiares, estudantes e sociedade em geral.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, assegurou pleno apoio para a realização do evento. "Na presidência tenho visto a grandeza deste trabalho. Um trabalho que exige uma dedicação enorme e que é feito em prol de pessoas que precisam dessa inclusão. Só tenho a agradecer pela oportunidade que estou tendo de contribuir de alguma forma para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas", afirmou.

Para a desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que preside a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Judiciário, o ponto central dessa iniciativa é levar informação para toda a sociedade. “Estamos em conformidade e alinhados com o Conselho Nacional de Justiça promovendo a capacitação, não só de magistrados e servidores, mas também da população de modo geral”.

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, apontou que a realização do evento é um marco para a cidade. "Só tenho a agradecer ao Tribunal de Justiça por esse empenho. Nunca se investiu tanto em formação e qualificação. Agora, temos missões ainda maiores, mais complexas, que é a de auxiliar os pais a ter conhecimento de como lidar com a situação, e aperfeiçoar os espaços para que a gente possa cuidar das crianças e dos adultos que se desenvolvem", disse.

De acordo com a primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, o evento vem ao encontro das necessidades do município. “Essa reunião foi muito importante porque aqui nós podemos alinhar mais alguns detalhes a respeito deste evento. Esse evento vai ser focado na capacitação e essa é uma necessidade do município. Então, é de suma importância caminharmos juntos, pois percebemos que esse tema também é uma preocupação do TJMT”, pontuou.

O “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo” é organizado pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário de Mato Grosso, pela Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT) e Escola dos Servidores, em parceria com as prefeituras. As quatro edições foram realizadas em Cuiabá, Sinop, Sorriso, Cáceres. A quinta edição ocorrerá em Rondonópolis nesta sexta-feira (17/10).

A reunião desta segunda-feira contou com a participação do juiz-auxiliar da Vice-Presidência do TJMT, membro da Comissão de Acessibilidade e coordenador pedagógico da Esmagis-MT, Antônio Veloso Peleja Júnior, da juíza Renata do Carmo Evaristo Parreira, que também faz parte da Comissão, e da secretária de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona.

