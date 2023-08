Tribunal de Justiça e TRE firmam parceria para Atendimento Digital no interior do estado

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Tribunal Regional Eleitoral assinaram um acordo que vai oportunizar ao cidadão o acesso à Justiça Eleitoral nos Postos Avançados de Atendimento Digital (PAAD) e nas salas passivas de todo o estado. Na prática, o cidadão que não tiver acesso à internet ou a qualquer outro dispositivo eletrônico poderá utilizar este espaço da Justiça Estadual para tirar dúvidas, participar de audiências e outras demandas da Justiça Eleitoral. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Tribunal Regional Eleitoral assinaram um acordo que vai oportunizar ao cidadão o acesso à Justiça Eleitoral nos Postos Avançados de Atendimento Digital (PAAD) e nas salas passivas de todo o estado. Na prática, o cidadão que não tiver acesso à internet ou a qualquer outro dispositivo eletrônico poderá utilizar este espaço da Justiça Estadual para tirar dúvidas, participar de audiências e outras demandas da Justiça Eleitoral.

A presidente do TJMT, desembargadora Clarice Claudino da Silva, lembra que, nos casos dos municípios que possuem apenas zonas eleitorais e nenhum posto de atendimento do TRE, os servidores do Tribunal de Justiça serão treinados para oferecer o melhor atendimento ao cidadão que necessitar de auxílio.

“A intenção é ampliar os postos de informação e serviço ao cidadão naqueles municípios que não são sede da comarca e que também não possuem representação do Tribunal Regional Eleitoral. Nestes locais, nós estamos instalando, paulatinamente, Postos Avançados de Atendimento Digital onde os serviços do Tribunal de Justiça são garantidos ao cidadão, e agora, os serviços da Justiça Eleitoral também farão parte do escopo ofertado pelos servidores. Imagine que há locais dentro do nosso estado onde o acesso é feito por estrada de chão, a localidade não possui ônibus regulares para que o cidadão se desloque até a sede da comarca e isso desestimula o acesso à Justiça porque, muitas vezes, a pessoa não tem recurso para o transporte e pernoite em outra cidade. Com a implantação desses postos de atendimento, nós conseguimos garantir o acesso à Justiça a todos e todas”, pontuou a desembargadora Clarice.

A parceria do Tribunal Regional Eleitoral está em expansão e já foi assinada com a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso e com o Tribunal Regional do Trabalho pela desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, presidente do TRE-MT.

O juiz auxiliar do TRE-MT, Aristeu Dias Batista Vilella reitera que o Tribunal está em busca de parcerias para garantir e ampliar o acesso das pessoas à Justiça Eleitoral.

“Essas parcerias são aproximações visando a tecnologia. Uma unidade de apoio com internet, computadores e câmeras fica à disposição da população e garantem o acesso à Justiça. Com este termo de cooperação nós utilizamos os recursos tecnológicos já disponíveis nas salas dos parceiros e assim ampliamos os serviços oferecidos ao cidadão”, explicou o juiz.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagens: foto 01: presidentes do TJMT e TRE-MT sentadas à mesa. Desembargadora Clarice Claudino, presidente do TJMT, está assinando o termo de cooperação, ela usa um blazer branco e uma camisa vinho, seus cabelos são loiros e curtos. Ao seu lado está a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, presidente do TRE-MT, ela usa uma camisa laranja, óculos com hastes pretas e seu cabelo levemente grisalho está enrolado em um coque.

Laura Meireles/Fotos: Ednilson Aguiar

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT