Tribunal de Justiça entrega R$ 4,5 mil em alimentos para Hospital de Câncer de Mato Grosso

O programa Bem Viver, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entregou uma compra de alimentos para a refeição dos pacientes do Hospital de Câncer de Mato Grosso, em Cuiabá, na tarde dessa quinta-feira (18 de maio). Foram comprados mais de R$ 4,5 mil em leite, chá, suco, óleo e chocolate com recursos oriundos da rifa de Páscoa realizada durante o mês de abril. O programa Bem Viver, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entregou uma compra de alimentos para a refeição dos pacientes do Hospital de Câncer de Mato Grosso, em Cuiabá, na tarde dessa quinta-feira (18 de maio). Foram comprados mais de R$ 4,5 mil em leite, chá, suco, óleo e chocolate com recursos oriundos da rifa de Páscoa realizada durante o mês de abril.

A voluntária do Bem Viver, Eliane Ribeiro da Rocha, afirma que em cada ação realizada pelo programa, é feito um levantamento junto às entidades beneficentes para saber qual está necessitando de mais apoio naquele momento, o que levou à escolha do hospital filantrópico. Ela aproveitou ainda para agradecer a todos que compraram a rifa, que garantiu o montante necessário para colaborar com o Hospital de Câncer. “A gente sempre procura ajudar aqueles que mais necessitam naquele momento. Nós contamos com a ajuda de todos os servidores, juízes, juízas, desembargadores que compraram a rifa e que fizeram esse bem”, afirma. A voluntária do Bem Viver, Eliane Ribeiro da Rocha, afirma que em cada ação realizada pelo programa, é feito um levantamento junto às entidades beneficentes para saber qual está necessitando de mais apoio naquele momento, o que levou à escolha do hospital filantrópico. Ela aproveitou ainda para agradecer a todos que compraram a rifa, que garantiu o montante necessário para colaborar com o Hospital de Câncer. “A gente sempre procura ajudar aqueles que mais necessitam naquele momento. Nós contamos com a ajuda de todos os servidores, juízes, juízas, desembargadores que compraram a rifa e que fizeram esse bem”, afirma.

A integrante do Bem Viver, Margarida Dower, ressalta que mais do que buscar oferecer um ambiente de trabalho mais acolhedor aos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, o programa também se preocupa com seus familiares e com toda a sociedade. “O Bem Viver está voltado não só ao servidor, mas está preocupado com a sociedade, com a saúde das pessoas. Esse é o nosso objetivo: ajudar ao próximo. Isso faz bem pra gente, para as pessoas que compraram a rifa, para todo mundo que fez sua parte e ajudou. Então a gente sempre agradece a todos que cooperam”, diz.

A técnica judiciária e voluntária do Bem Viver, Cláudia Marcondes, destaca que ao longo de todo o ano, o programa organiza ações beneficentes, citando a Corrida do Judiciário. “As ações do Bem Viver vão muito além dos muros do Tribunal porque buscamos engajar toda a sociedade. Fazemos a Corrida do Judiciário, em que arrecadamos alimentos. Este ano vai ser em agosto e esperamos arrecadar muitos alimentos para ajudar outras instituições”, projeta.

Coordenadora de Nutrição do Hospital de Câncer de Mato Grosso, Luana Falcão enfatiza a importância das doações para a instituição de saúde. “Essa ajuda da população é de suma importância porque nós temos o fornecimento em torno de mil refeições diárias para os nossos pacientes e acompanhantes. Então quanto mais a gente conseguir doação, mais qualidade a gente consegue ofertar. Estamos muito felizes com essa doação. Em nome do Hospital de Câncer e dos pacientes, eu agradeço essa ajuda do Tribunal de Justiça e que venham muito mais alimentos para nós”, declara. Coordenadora de Nutrição do Hospital de Câncer de Mato Grosso, Luana Falcão enfatiza a importância das doações para a instituição de saúde. “Essa ajuda da população é de suma importância porque nós temos o fornecimento em torno de mil refeições diárias para os nossos pacientes e acompanhantes. Então quanto mais a gente conseguir doação, mais qualidade a gente consegue ofertar. Estamos muito felizes com essa doação. Em nome do Hospital de Câncer e dos pacientes, eu agradeço essa ajuda do Tribunal de Justiça e que venham muito mais alimentos para nós”, declara.

Segundo a profissional de saúde, a nutrição é um dos pilares do tratamento das doenças, o que é percebido, por exemplo, pela paciente Thaís Lima, 13 anos. “A importância da alimentação para o hospital é que aqui temos muitos pacientes e os pacientes precisam ter uma alimentação balanceada e saudável para a boa recuperação. Então, quem puder estar ajudando, é só entrar em contato com o Hospital de Câncer”.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Caminhonete preta estacionada no pátio do Hospital de Câncer, com a carroceria carregada de caixas de leite, óleo e outros mantimentos. Ao lado da caminhonete, um rapaz com uniforme do hospital pega uma das caixas de leite. Ele está usando uma camiseta roxa e crachá. Segunda imagem: A servidora Eliane Rocha concede entrevista à TV.Jus em frente à caminhonete carregada de doações. Ela é uma senhora branca, com cabelo liso, chanel e castanho. Ela está usando a camiseta lilás do Bem Viver, batom lilás e uma presilha preta no cabelo e está sorrindo. Terceira imagem: A nutricionista do Hospital de Câncer, Luana Falcão, Nutricionista do hospital organiza garrafas de suco na prateleira. Ela é uma mulher branca e loira e está usando jaleco do hospital. Ao lado, há uma segunda prateleira cheia de caixas de chá, também doados pelo Bem Viver.

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT