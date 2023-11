Tribunal de Justiça julga procedente valores de ITCD cobrados pela Sefaz

A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) participou, nesta semana, da Oficina de Contribuições Estaduais para a Atualização da Estratégia e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB). O evento ocorreu em Brasília-DF e se estendeu até esta quinta-feira (23.11).

O encontro teve como objetivo criar um espaço de diálogo entre representantes dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal e lideranças setoriais, com o intuito de coletar e validar as contribuições e recomendações estaduais para o processo de atualização da EPANB.

Além disso, buscou fortalecer as metas nacionais considerando o novo Marco Global Kunming-Montreal de Biodiversidade, que consiste em reduzir as ameaças à natureza e usar de modo sustentável os seus recursos, com metas globais estabelecidas até 2030.

Esses objetivos estão reunidos em 23 metas que irão compor as estratégias e o plano de ação nacional, tendo os governos estaduais como partes fundamentais para a implementação e monitoramento dessas ações.

A superintendente de Mudanças Climáticas e Biodiversidade da Sema-MT, Sanny Saggin, destacou a relevância da iniciativa para a preservação do meio ambiente e ressaltou a importância de se promover um diálogo entre todas as esferas governamentais e setores afins para o fortalecimento das estratégias e ações voltadas à proteção da biodiversidade.

“A colaboração é essencial para garantir a preservação dos ecossistemas brasileiros e o desenvolvimento sustentável do país”, afirmou.

“Representando o bioma Pantanal, compatilhamos as nossas estratégias para fortalecer o plano de ação nacional para a biodiversidade. Embora o bioma faça parte de apenas dois estados da federação, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele possui grande importância para a biodiverdidade do Brasil e do mundo”, ressaltou Sanny durante as oficinas.

As oficinas também foram o ponto de partida e preparação para a elaboração das estratégias e planos de ação estaduais para a biodiversidade, conforme o compromisso dos estados assumido durante assembleia da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), em julho desse ano. A entidade é presidida pela secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti.