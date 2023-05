Tribunal de Justiça lança Ementário Eletrônico para agilizar pesquisa de jurisprudência

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ampliou para 30 de junho o prazo para servidores, servidoras, magistrados e magistradas participarem da pesquisa do 2º Censo do Poder Judiciário, respondendo questionários. O objetivo é conhecer a realidade do dia a dia nos 94 tribunais e conselhos de todo o País e, assim, orientar ações que permitam melhorar as condições de trabalho e a prestação de serviços à população. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ampliou para 30 de junho o prazo para servidores, servidoras, magistrados e magistradas participarem da pesquisa do 2º Censo do Poder Judiciário, respondendo questionários. O objetivo é conhecer a realidade do dia a dia nos 94 tribunais e conselhos de todo o País e, assim, orientar ações que permitam melhorar as condições de trabalho e a prestação de serviços à população.

A confidencialidade dos participantes está mantida, conforme as orientações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em agosto de 2018.

O tempo estimado para preenchimento das questões objetivas varia de 5 a 10 minutos.

São duas versões de questionário, uma com 63 perguntas, dirigida a integrantes da magistratura, e a outra, com 48 questões, para servidores e servidoras do Poder Judiciário.

O acesso a esses conteúdos demanda apenas o uso do número do CPF e do código disponibilizado pelo CNJ para cada tribunal, essa medida visa exclusivamente restringir a uma única entrada no formulário eletrônico.

As respostas são armazenadas de forma sigilosa. A divulgação dos resultados, prevista para setembro deste ano, será no formato de dados agregados, com total impessoalidade das informações.

Além de buscar conhecer o perfil sociodemográfico dos profissionais que atuam no Judiciário, o censo é uma oportunidade para que os integrantes do judiciário possam opinar sobre a experiência profissional vivenciada no Poder Judiciário.

Com informações do CNJ

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT