Tribunal de Justiça retoma julgamentos do Órgão Especial dia 9 de fevereiro

As pautas das sessões são disponibilizadas no aplicativo ClickJud, no ícone ‘Julgamentos e Audiências’, clicando em ‘Tribunal de Justiça e Turma Recursal’ e depois selecionando a opção desejada. Aparecerá um calendário onde estarão marcadas as datas em que ocorrerão as respectivas sessões. Ao clicar no dia correspondente à sessão , abrirá a tela com as pautas dos julgamentos.