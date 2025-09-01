Connect with us

JUSTIÇA

Tribunal do Júri acata três denúncias do MP na última semana

Publicado em

01/09/2025

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) obteve três condenações em sessões do Tribunal do Júri realizadas na 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, na última semana. As decisões envolveram crimes graves como homicídio qualificado, tentativa de feminicídio, organização criminosa, tortura e tráfico de drogas.Os conselhos de sentença entenderam que os réus foram responsabilizados por condutas que colocaram em risco a vida, a integridade física e a segurança pública, resultando em penas que variam de 9 a 38 anos de reclusão, todas em regime fechado. Entre os casos julgados, destacam-se a condenação por tentativa de feminicídio durante uma confraternização familiar, a atuação em organização criminosa e práticas de tortura.No dia 25 de agosto, o Tribunal do Júri reconheceu a participação de Diales Oegos de Castro dos Santos em organização criminosa armada e em crimes de tortura contra três vítimas, além de tráfico de drogas. Ele foi condenado a 38 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. O réu também foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado, que vitimou David Gilmour Cecílio. Na dosimetria, o juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati destacou a premeditação do crime, o fato de o homicídio ter sido cometido em via pública e em concurso de pessoas, além da gravidade do tráfico de drogas envolvendo adolescentes.Já em 26 de agosto, o réu Arnor dos Santos Feitosa foi condenado a 15 anos e 8 meses de prisão por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma. A denúncia foi conduzida pela promotora de Justiça Ludmilla Evelin de Faria S. Cardoso, da 6ª Promotoria Criminal de Rondonópolis. O ataque ocorreu durante uma confraternização do Dia das Crianças, em local movimentado, o que agravou a pena. Arnor utilizou uma arma de fogo e atingiu a ex-companheira na região da coluna, causando graves sequelas.Por fim, no dia 27 de agosto, o réu José Felix da Silva foi condenado a 9 anos de prisão por homicídio qualificado. O Conselho de Sentença reconheceu que ele participou do crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Na fixação da pena, o magistrado destacou a violência excessiva, de o homicídio ter sido cometido em via pública e com a participação de mais de um autor e o fato de uma criança ter ficado em situação de abandono logo após o assassinato.

Fonte: Ministério Público MT – MT

Sessão da Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo desta 4ª foi antecipada para as 9h

Published

2 horas atrás

on

01/09/2025

By

A sessão de julgamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inicialmente designada para quinta-feira (04 de setembro), às 14h, foi antecipada para as 9h do mesmo dia. A sessão ocorrerá por videoconferência.

O comunicado foi emitido pelo presidente do órgão colegiado, desembargador Márcio Vidal aos advogados, aos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do colegiado e demais interessados.

Os pedidos de sustentação oral apresentados por meio da ferramenta ClickJud-MT permanecem válidos.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Justiça Segura: campanha do TJMT alerta sobre o golpe do phishing

Published

3 horas atrás

on

01/09/2025

By

Como parte da campanha “Justiça Segura – Não caia no golpe”, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) lança uma nova etapa de conscientização sobre crimes cibernéticos. A ação, também divulgada pelo Instagram oficial do TJMT, detalha as principais modalidades de golpes virtuais que têm afetado a população. A primeira publicação aborda o phishing, uma das fraudes mais comuns na internet, que utiliza mensagens falsas para roubar dados pessoais e financeiros das vítimas.

Essa prática criminosa se caracteriza pelo envio de mensagens eletrônicas (e-mails, SMS ou aplicativos de mensagens) com o objetivo de enganar o destinatário e levá-lo a fornecer dados pessoais, como senhas bancárias, números de cartão de crédito ou outras informações sigilosas.

O que é phishing?

O termo “phishing” vem do inglês fishing (pesca), e no mundo virtual representa uma tentativa de “fisgar” usuários desprevenidos. Por meio de mensagens falsas, geralmente com ofertas tentadoras ou notificações de urgência, os golpistas induzem a vítima a clicar em links que direcionam para páginas fraudulentas, ou instalam malwares em seus dispositivos.

Como se proteger:

A campanha do TJMT traz dicas simples e eficazes para evitar cair nesse tipo de golpe:

– Evite abrir e-mails de remetentes desconhecidos

– Não execute arquivos não solicitados ou suspeitos

– Mantenha o antivírus sempre atualizado

– Jamais forneça dados pessoais a terceiros sem verificação

– Não clique em links duvidosos recebidos por mensagem ou e-mail

– Evite baixar aplicativos ou arquivos enviados por desconhecidos

Fique atento!

Você já recebeu um e-mail ou mensagem de número desconhecido com ofertas irresistíveis ou alertas urgentes? Cuidado! Isso pode ser phishing. Golpistas aproveitam a familiaridade das marcas e instituições — inclusive fóruns e comarcas — para enganar usuários e aplicar fraudes.

O Poder Judiciário de Mato Grosso reforça que não envia links, solicitações de dados pessoais ou pagamentos via mensagens eletrônicas, e orienta a população a sempre verificar a procedência da informação antes de tomar qualquer ação.

Acompanhe nos próximos dias as demais publicações da campanha “Não morda a isca!” e proteja-se contra os crimes virtuais. Informação é a melhor defesa.

Denuncie tentativas de fraude e compartilhe as dicas com amigos e familiares.

Autor: Dani Cunha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

