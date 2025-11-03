JUSTIÇA
Tribunal Pleno elege dois novos juízes-membros do TRE-MT
O Tribunal Pleno do TJMT elegeu, nesta segunda-feira (03), dois magistrados para integrar o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) na categoria Juiz de Direito.
No Ofício nº 209/2025-PRES/TRE-MT, referente ao término do biênio do juiz-membro titular Edson Dias Reis, que se encerra em 14 de novembro de 2025, foi eleito o magistrado Jean Garcia de Freitas Bezerra para ocupar a vaga.
Já o Ofício nº 311/2025-PRES/TRE-MT tratou do encerramento do biênio do juiz-membro titular Luis Otávio Pereira Marques, com término previsto para 17 de maio de 2026. Para essa vaga, o Pleno elegeu o magistrado Eduardo Calmon de Almeida Cezar.
As escolhas ocorreram em votações distintas, conforme estabelece a Resolução TSE nº 20.958/2001 e o Regimento Interno do TJMT. Ambos os magistrados foram eleitos com 33 votos.
JUSTIÇA
Assista ao vídeo e confira os percursos de 5 km e 10 km da 7ª Corrida do Judiciário
No próximo domingo (9), atletas, servidores, magistrados e comunidade em geral irão encarar mais um desafio na 7ª Corrida do Judiciário. A largada acontecerá às 6h, em frente ao Fórum de Cuiabá, que também foi escolhido como o local de chegada.
A prova de rua é realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), em parceria com a Associação Mato-grossense de Magistrados (AMAM), com o objetivo de promover saúde, bem-estar e integração social.
As inscrições continuam abertas e podem ser feitas no site Acrono Esportes.
Acesse o Instagram do TJMT e assista ao vídeo com os percursos de 5 km e 10 km que serão enfrentados pelos atletas.
Premiação e reconhecimentos
• 10 km (público geral): R$ 800 (1º), R$ 600 (2º) e R$ 400 (3º).
• 5 km (público geral): R$ 600 (1º), R$ 400 (2º) e R$ 200 (3º).
• Medalha especial ao(à) 1º colocado(a), masculino e feminino, de cada faixa etária, nas modalidades público geral e servidor(a) ou magistrado(a) do TJMT.
• PCD: o(a) atleta que chegar em primeiro lugar em sua categoria receberá troféu.
Valores de inscrição
• R$ 150,00 para comunidade em geral, magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário (acréscimo de taxa administrativa de R$ 10,00);
• R$ 75,00 para idosos (60+), acrescido de taxa administrativa de R$ 10,00;
• Gratuita para PCDs, mediante apresentação de atestado ou laudo médico emitido nos últimos 90 dias.
JUSTIÇA
Presidente destaca papel do Judiciário na pacificação social na abertura da Semana da Conciliação
