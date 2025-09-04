Connect with us

JUSTIÇA

Tribunal Pleno elege novos juízes-membros substitutos do TRE-MT

Publicado em

04/09/2025

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso elegeu, em realizada nesta quinta-feira (4 de setembro), os magistrados Francisco Ney Gaíva e Glenda Moreira Borges para ocupar as vagas de juízes-membros substitutos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na categoria Juiz de Direito.

As vagas foram abertas em razão do término dos mandatos dos juízes Cláudio Roberto Zeni Guimarães e Gilberto Lopes Bussiki, que completaram seus respectivos biênios em 10 e 25 de agosto de 2025.

A eleição teve como relator o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.

Vaga para juiz titular

Paralelamente, o TJMT publicou o Edital n. 3/2025, que trata do provimento de uma vaga de juiz titular do TRE-MT, também da classe Juiz de Direito. A vaga foi aberta em razão do término do biênio do magistrado Edson Dias Reis, cujo mandato se encerra em 14 de novembro de 2025.

A escolha será realizada pelo Tribunal Pleno do TJMT, de acordo com a Resolução TSE n. 20.958/2001 e o Regimento Interno do TJMT. Será eleito o magistrado que obtiver maior votação. Em caso de empate, aplicam-se os critérios previstos em lei.

O resultado final será encaminhado ao TRE-MT para homologação e demais providências administrativas.

Autor: Vitória Maria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Solo Seguro Amazônia – Moradores de Chapada e Primavera recebem títulos de propriedade

Published

1 minuto atrás

on

04/09/2025

By

Famílias de Chapada dos Guimarães e Primavera do Leste receberam o tão sonhado título de propriedade dos imóveis em que residem. A ação integra o Programa Solo Seguro e é desenvolvido pelo Poder Judiciário, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, governo do Estado, Assembleia Legislativa, prefeituras e cartórios.

Em Chapada dos Guimarães, a solenidade foi realizada no Tribunal do Júri do Fórum da comarca, com a presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote. Na ocasião, cinco famílias do bairro Altos do Santana 2 receberam a documentação definitiva de seus imóveis. Ao todo, 27 moradores da localidade foram contemplados com os títulos.

O desembargador Lindote destacou a relevância da entrega. “A regularização fundiária garante dignidade, cidadania e segurança jurídica às famílias. Cada título representa não apenas a posse, mas o reconhecimento oficial do direito de propriedade, possibilitando novos caminhos para os beneficiados”, afirmou.

Também participaram da solenidade o prefeito Osmar Froner de Melo; a primeira-dama, Hélia Melo; os representantes dos cartórios do 1º e 2º ofício, Sammer Paixão e Rodrigo Oliveira Castro; o juiz diretor do fórum, Leonísio Salles de Abreu Júnior; a juíza colaboradora Fernanda Mauyumi Kobayashi; a procuradora do município, Rosane Itacarambi; e os juízes auxiliares da Corregedoria, Myrian Pavan Schenkel e Jorge Alexandre Martins Ferreira.

Em Primavera do Leste, outras 17 famílias foram contempladas com títulos de propriedade, fruto da parceria entre o Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os cartórios locais. A meta é entregar aproximadamente 200 títulos até o fim do ano.

O diretor do Fórum de Primavera, juiz Alexandre Pampado, ressaltou os benefícios da regularização. “Com o título, as famílias podem vender o imóvel, ampliar a construção ou deixá-lo como herança para seus sucessores. Trata-se de uma conquista que muda realidades e assegura direitos fundamentais”, disse.

O prefeito do município, Sérgio Machnic, destacou que a iniciativa representa um passo essencial para o desenvolvimento da cidade. “Primavera do Leste cresce a cada semana e a regularização fundiária é fundamental para o futuro. Essa entrega é uma demonstração do compromisso conjunto em resolver essa questão, garantindo segurança jurídica e qualidade de vida à população”, reforçou.

A entrega de títulos de propriedade faz parte do programa nacional Solo Seguro Amazônia, coordenado pelo CNJ. Mato Grosso participa tanto do Solo Seguro Favela quanto do Solo Seguro Amazônia, em parceria com os estados da Amazônia Legal. Embora seja uma política permanente, duas vezes ao ano são realizadas mobilizações específicas, como a que ocorreu de 25 a 29 de agosto.

De janeiro a julho de 2025, Mato Grosso registrou a entrega de 6.816 títulos de propriedade, número que será ampliado com os dados de agosto e com as entregas realizadas na semana de mobilização nacional.

Leia mais sobre:

Solo Seguro Amazônia: Regularização fundiária garante títulos a famílias em Mato Grosso

Autor: Assessoria de Comunicação

Fotografo:

Departamento: CGJ-MT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Desembargadora vê união como caminho para maior eficiência na recuperação de empresas

Published

1 minuto atrás

on

04/09/2025

By

A desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira defendeu a necessidade de um trabalho em conjunto para garantir maior eficiência no funcionamento da Lei 11.101/2005, que regula o processo de recuperação de empresas no Brasil. A magistrada participou, na quarta-feira (3 de setembro), da abertura do VII Congresso de Reestruturação e Recuperação Empresarial – Mato Grosso 2025, representando o presidente do Poder Judiciário, desembargador José Zuquim Nogueira.
De acordo com a desembargadora, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) tem se aprimorado para tomar decisões cada vez mais justas e céleres, superando os desafios que esse tema carrega. Para ela, o ideal de avançar com eficácia deve acontecer em conjunto com as ações de outros agentes, como Ministério Público, advogados e administradores judiciais. Anglizey destacou que o encontro é um espaço fundamental para fortalecer esse debate.
“A grandiosidade desse Congresso demonstra a crescente importância do direito da insolvência no Brasil. Esse tema vem exigindo dos operadores do direito não só investimento em formação, mas também em aprimoramento constante. É nesse contexto que reside a beleza desse evento, que já está na sétima edição e cada vez mais heterogêneo, com autoridades de todo o país enriquecendo o debate”, disse a desembargadora.
A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso, apontou que o fomento ao debate se torna ainda mais primordial, especialmente quando se fala de recuperação judicial no agronegócio. A presidente explicou que, em território nacional, Mato Grosso foi o responsável pela primeira jurisprudência nesse tipo de caso envolvendo o produtor rural.
“Mato Grosso, por ser um dos maiores centros do agronegócio do mundo, tem nessa parte específica da recuperação uma participação bastante importante. E é um dos assuntos das nossas palestras. A recuperação de uma empresa garante empregos e o recolhimento de impostos. Então, sempre que se busca trazer uma empresa de volta à sua eficiência, é bom para toda a sociedade”, argumentou Cardoso.
O evento contou ainda com a presença do juiz da 1ª Vara Cível Regional Especializada em Recuperação e Falência de Cuiabá, Márcio Aparecido Guedes, e da presidente da Associação Mato-grossense de Magistrados (AMAM), juíza Jaqueline Cherulli. A juíza também reforçou a importância da união entre os diferentes agentes, promovendo avanços em uma pauta que impacta diretamente no setor econômico brasileiro.
“Essa troca de informação, de conhecimento, de saberes, e toda essa interlocução de grupos diversos, vai trazer para o sistema de justiça confiança, segurança jurídica e uma troca de experiências. A programação do evento conta com experts de vários setores. Então, é o momento desse grupo se unir, trazendo esse conhecimento e, a partir disso, trilhar um caminho diferente”, afirmou Jaqueline Cherulli.
Presidente da Comissão Estadual de Falência e Recuperação de Empresa da OAB-MT, a advogada Aline Barini relatou que, além do agronegócio, o congresso é voltado para empresas de todos os setores. “O que queremos enfatizar é que haja o diálogo entre o credor e o devedor, para que essa reestruturação aconteça, a depender da fase da crise em que o empresário se encontra, extrajudicialmente ou judicialmente”, pontuou.

Autor: Bruno Vicente

Fotografo: Alair Ribeiro

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA04/09/2025

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em festa em Rondonópolis

A Polícia Civil cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (3.9), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 36 anos,...
SEGURANÇA04/09/2025

Polícia Civil prende vigilante e esclarece furto de equipamentos no Hospital Central de Cuiabá

Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com a identificação...
SEGURANÇA04/09/2025

Polícia Militar realiza solenidade de 190 anos de fundação e promove 983 militares nesta sexta-feira (5)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na noite desta sexta-feira (5.9), a solenidade alusiva à comemoração dos 190 anos...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262