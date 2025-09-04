JUSTIÇA
Tribunal Pleno elege novos juízes-membros substitutos do TRE-MT
O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso elegeu, em realizada nesta quinta-feira (4 de setembro), os magistrados Francisco Ney Gaíva e Glenda Moreira Borges para ocupar as vagas de juízes-membros substitutos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na categoria Juiz de Direito.
As vagas foram abertas em razão do término dos mandatos dos juízes Cláudio Roberto Zeni Guimarães e Gilberto Lopes Bussiki, que completaram seus respectivos biênios em 10 e 25 de agosto de 2025.
A eleição teve como relator o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.
Vaga para juiz titular
Paralelamente, o TJMT publicou o Edital n. 3/2025, que trata do provimento de uma vaga de juiz titular do TRE-MT, também da classe Juiz de Direito. A vaga foi aberta em razão do término do biênio do magistrado Edson Dias Reis, cujo mandato se encerra em 14 de novembro de 2025.
A escolha será realizada pelo Tribunal Pleno do TJMT, de acordo com a Resolução TSE n. 20.958/2001 e o Regimento Interno do TJMT. Será eleito o magistrado que obtiver maior votação. Em caso de empate, aplicam-se os critérios previstos em lei.
O resultado final será encaminhado ao TRE-MT para homologação e demais providências administrativas.
Autor: Vitória Maria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Solo Seguro Amazônia – Moradores de Chapada e Primavera recebem títulos de propriedade
Famílias de Chapada dos Guimarães e Primavera do Leste receberam o tão sonhado título de propriedade dos imóveis em que residem. A ação integra o Programa Solo Seguro e é desenvolvido pelo Poder Judiciário, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, governo do Estado, Assembleia Legislativa, prefeituras e cartórios.
Em Chapada dos Guimarães, a solenidade foi realizada no Tribunal do Júri do Fórum da comarca, com a presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote. Na ocasião, cinco famílias do bairro Altos do Santana 2 receberam a documentação definitiva de seus imóveis. Ao todo, 27 moradores da localidade foram contemplados com os títulos.
O desembargador Lindote destacou a relevância da entrega. “A regularização fundiária garante dignidade, cidadania e segurança jurídica às famílias. Cada título representa não apenas a posse, mas o reconhecimento oficial do direito de propriedade, possibilitando novos caminhos para os beneficiados”, afirmou.
Também participaram da solenidade o prefeito Osmar Froner de Melo; a primeira-dama, Hélia Melo; os representantes dos cartórios do 1º e 2º ofício, Sammer Paixão e Rodrigo Oliveira Castro; o juiz diretor do fórum, Leonísio Salles de Abreu Júnior; a juíza colaboradora Fernanda Mauyumi Kobayashi; a procuradora do município, Rosane Itacarambi; e os juízes auxiliares da Corregedoria, Myrian Pavan Schenkel e Jorge Alexandre Martins Ferreira.
Em Primavera do Leste, outras 17 famílias foram contempladas com títulos de propriedade, fruto da parceria entre o Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os cartórios locais. A meta é entregar aproximadamente 200 títulos até o fim do ano.
O diretor do Fórum de Primavera, juiz Alexandre Pampado, ressaltou os benefícios da regularização. “Com o título, as famílias podem vender o imóvel, ampliar a construção ou deixá-lo como herança para seus sucessores. Trata-se de uma conquista que muda realidades e assegura direitos fundamentais”, disse.
O prefeito do município, Sérgio Machnic, destacou que a iniciativa representa um passo essencial para o desenvolvimento da cidade. “Primavera do Leste cresce a cada semana e a regularização fundiária é fundamental para o futuro. Essa entrega é uma demonstração do compromisso conjunto em resolver essa questão, garantindo segurança jurídica e qualidade de vida à população”, reforçou.
A entrega de títulos de propriedade faz parte do programa nacional Solo Seguro Amazônia, coordenado pelo CNJ. Mato Grosso participa tanto do Solo Seguro Favela quanto do Solo Seguro Amazônia, em parceria com os estados da Amazônia Legal. Embora seja uma política permanente, duas vezes ao ano são realizadas mobilizações específicas, como a que ocorreu de 25 a 29 de agosto.
De janeiro a julho de 2025, Mato Grosso registrou a entrega de 6.816 títulos de propriedade, número que será ampliado com os dados de agosto e com as entregas realizadas na semana de mobilização nacional.
Leia mais sobre:
Solo Seguro Amazônia: Regularização fundiária garante títulos a famílias em Mato Grosso
Autor: Assessoria de Comunicação
Fotografo:
Departamento: CGJ-MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Desembargadora vê união como caminho para maior eficiência na recuperação de empresas
Autor: Bruno Vicente
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Ministério da Saúde habilita primeiras equipes de Cuidados Paliativos no SUS e investe R$ 8 milhões na Política Nacional de Cuidados Paliativos
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
Senador apresenta PL que fortalece papel mediador dos Tribunais de Contas
Avião de pequeno porte cai em pista do aeródromo municipal
Mutirões em Colniza incentivam jovens a tirarem primeiro título de eleitor
Segurança
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em festa em Rondonópolis
A Polícia Civil cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (3.9), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 36 anos,...
Polícia Civil prende vigilante e esclarece furto de equipamentos no Hospital Central de Cuiabá
Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com a identificação...
Polícia Militar realiza solenidade de 190 anos de fundação e promove 983 militares nesta sexta-feira (5)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na noite desta sexta-feira (5.9), a solenidade alusiva à comemoração dos 190 anos...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Por que a agenda legislativa naufraga no primeiro viral?
-
CIDADES6 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
Brasil3 dias atrás
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
TRE-MT participa de reunião da Rede de Controle que reforça compromisso com a integridade na gestão pública
-
AGRONEGÓCIO3 dias atrás
Plano Clima: entidade entrega sugestões e pressiona por remoções de carbono
-
Saúde5 dias atrás
Governo Federal investe R$ 1 bilhão em novo hospital inteligente 100% SUS no RS