Tribunal Pleno elege novos juízes-membros substitutos do TRE-MT
O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) elegeu nesta quinta-feira (4) os magistrados Francisco Ney Gaíva e Glenda Moreira Borges para ocupar as vagas de juízes-membros substitutos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na categoria Juiz de Direito.
As vagas foram abertas em razão do término dos mandatos dos juízes Cláudio Roberto Zeni Guimarães e Gilberto Lopes Bussiki, que completaram seus respectivos biênios em 10 e 25 de agosto de 2025, respectivamente.
A eleição teve como relator o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.
Vaga para juiz titular
Paralelamente, o TJMT publicou o Edital nº 3/2025, que trata do provimento de vaga de juiz titular do TRE-MT, também da classe Juiz de Direito. A vaga foi aberta em razão do término do biênio do magistrado Edson Dias Reis, cujo mandato se encerra em 14 de novembro de 2025.
A escolha será realizada pelo Tribunal Pleno do TJMT, de acordo com a Resolução TSE n. 20.958/2001 e o Regimento Interno do TJMT. Será eleito o magistrado que obtiver maior votação. Em caso de empate, aplicam-se os critérios previstos em lei.
O resultado será encaminhado ao TRE-MT para homologação e demais providências administrativas.
Autoria: Comunicação/TJMT
Descrição da Imagem – A imagem mostra a fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), um edifício moderno de vários andares, pintado em branco e amarelo, com janelas dispostas em linhas regulares. Em frente, há uma avenida asfaltada, com faixa de pedestres, placas de sinalização e alguns veículos em circulação, transmitindo a ideia de organização e estrutura institucional.
Fonte: TRE – MT
Nove comunidades de fronteira serão atendidas com mutirões do TRE-MT em Vila Bela
Nove comunidades rurais de difícil acesso, em Vila Bela da Santíssima Trindade (a 522 km a oeste de Cuiabá), serão atendidas por mutirões eleitorais para cadastramento biométrico no município. Todos serão realizados no mês de setembro. O trabalho começa pela comunidade de São Sebastião, no dia 9 de setembro, e depois segue para Dom Antônio Rolim de Moura (10), Nova Fortuna (11) e Duque de Caxias (12). O atendimento ocorrerá nas dependências de cada escola municipal das comunidades, no horário das 7h às 16h30. Parte dessas comunidades é formada por chiquitanos (ou chiquitos), grupo indígena que habita a região na divisa com a Bolívia. As quatro primeiras comunidades representam um eleitorado de 806 pessoas sem biometria no município.
Os mutirões foram determinados pela juíza eleitoral Djéssica Giseli Küntzer, da 25ª Zona Eleitoral. As comunidades compõem a primeira de três rotas de deslocamento elaboradas pelo cartório da 25ª Zona Eleitoral para a realização dos mutirões. “Vila Bela da Santíssima Trindade possui uma extensa área de fronteira, sendo a quinta cidade de Mato Grosso em extensão territorial, com 13.631 km². A cidade também possui um dos menores índices de densidade demográfica do Estado. As três rotas representarão, ao fim dos mutirões, um deslocamento de 425 km. Temos servidores que são da região e conhecem bem as estradas de terra que levam até elas. Isso facilitou muito nosso planejamento”, disse a magistrada.
A Justiça Eleitoral procura 1.207 eleitores nessas nove comunidades que ainda não fizeram a coleta biométrica. Além da biometria, o catálogo de serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) inclui alistamento (1º título), transferência, revisão, segunda via, consultas, certidões, emissão de guia para recolhimento de multas eleitorais, entre outros serviços. “Por causa da distância, eleitores enfrentam dificuldades para irem até o posto eleitoral, situado na área urbana de Vila Bela. São regiões bem distantes, que chegam a 240 km de deslocamento por estrada de terra. É praticamente um rali, mas é a Justiça Eleitoral fazendo o seu trabalho para chegar até o eleitor”, explica a chefe do cartório da 25ª Zona Eleitoral, Adriana Ruzzante Gagliard.
Para os mutirões, o cartório eleitoral levará às comunidades toda a estrutura necessária para o atendimento, com três servidores e três kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos. Os itens são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitem que o eleitor já deixe o mutirão com o título eleitoral em mãos e a indicação para baixar o título eleitoral digital (com foto), pelo aplicativo e-Título.
Para ser atendido, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço. Ambos os documentos podem ser apresentados na versão física ou digital. Não é necessário votar no local ou morar no município; a regularização pode ser feita independentemente da cidade onde o eleitor vota. A ação integra a campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que tem o objetivo de elevar a cobertura biométrica no Estado, em 2025, para no mínimo 98%.
Segunda e terceira rotas
A segunda rota do atendimento às comunidades rurais de Vila Bela começa no dia 16 de setembro, no Assentamento Triunfo, com atendimento na Escola Municipal Arlindo Antônio Nogueira. No dia seguinte (17/09), o atendimento será na Escola Municipal Santa Luiza, na comunidade homônima, e, no dia 18/09, na Escola Municipal Presidente Dutra, na comunidade de mesmo nome.
A terceira rota inclui três escolas municipais da comunidade Ricardo Franco: Extensão do Arrozal Guaporé (23/09), Vale do Guaporé (24) e Itijucal (25). O atendimento ocorrerá sempre no horário das 7h às 16h30. Quando esse grande mutirão de três rotas for concluído as equipes da Justiça Eleitoral terão percorrido mais de 1.200 km de estrada.
Panorama eleitoral
Segundo dados da Justiça Eleitoral, Vila Bela da Santíssima Trindade possui um eleitorado apto a votar composto por 10.957 pessoas, sendo que 7.193 já fizeram a coleta biométrica, o que corresponde a 65,65%, enquanto 3.764 (34,35%) ainda não fizeram o cadastramento biométrico. “Nossa expectativa é que, ao término dos nove mutirões, a gente saia de uma cobertura de 65,65% para 70%. Estamos confiantes de que, apesar das adversidades de natureza geográfica, conseguiremos melhorar nosso desempenho”, concluiu a juíza eleitoral Djéssica Giseli Küntzer.
Biometria representa avanço tecnológico
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada pessoa vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra no momento da votação. No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica.
Além das digitais, no cadastro biométrico também são atualizados outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito da Imagem – Arquivo|Governo de MT
#PraTodosVerem – A imagem mostra um jovem com cocar colorido de penas vermelhas e amarelas, fitas brancas e vermelhas, em primeiro plano. Ao fundo, aparecem ruínas da Igreja Matriz de Vila Bela da Santíssima Trindade de pedra, cobertas por uma grande estrutura metálica vermelha com telhas translúcidas, que protegem o patrimônio histórico. A cena remete à preservação cultural e histórica, unindo tradição indígena e arquitetura colonial no oeste de Mato Grosso.
Fonte: TRE – MT
Mutirões em Colniza incentivam jovens a tirarem primeiro título de eleitor
Dois mutirões de atendimento eleitoral foram realizados em Colniza, município pertencente à 11ª Zona Eleitoral, com sede em Aripuanã, visando estimular a participação política dos jovens que ainda não possuem título de eleitor. No total, foram atendidas 258 pessoas, entre os dias 25 e 28 de agosto.
Nos dias 27 e 28 de agosto, o mutirão ocorreu na Escola Estadual Eduardo Luiz de Souza, no bairro Bela Vista. Na ocasião, 129 pessoas procuraram os serviços eleitorais, resultando em 92 novos alistamentos de eleitores e eleitoras na faixa etária de 15 a 18 anos.
O primeiro evento ocorreu na Escola Estadual Bernadinho Gomes da Luz, localizada na região central da cidade, nos dias 25 e 26 de agosto. Ao todo, 129 cidadãos e cidadãs foram atendidos, sendo registrados 92 alistamentos de jovens entre 15 e 18 anos de idade.
Os mutirões têm papel essencial na ampliação do acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral. Além de aproximar a instituição da comunidade, a iniciativa reforça a importância da participação cidadã desde a juventude, conforme reforça o juiz da 11ª Zona Eleitoral, Guilherme Leite Roriz.
“Nós preparamos uma sequência de mutirões nos meses de agosto e setembro em Colniza, tanto para a zona urbana quanto a rural. O objetivo principal é aumentar o índice de biometria, mas também focamos no alistamento de novos eleitores. Assim, optamos por direcionar os atendimentos às escolas de Ensino Médio, para atender as pessoas dos bairros mais distantes do Posto Eleitoral e, também, para alistar títulos os novos eleitores a partir 15 anos de idade, que poderão participar das Eleições Gerais de 2026”, ressalta o magistrado.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um atendimento eleitoral sendo realizado em uma sala. Uma jovem, vestindo uma jaqueta com a inscrição “Escola Militar Tiradentes” nas costas, está sentada diante de um computador, enquanto um servidor da Justiça Eleitoral, de óculos e camisa azul, conduz o procedimento. Ao fundo, há outros equipamentos e pessoas em atendimento.
Fonte: TRE – MT
