Tribunas do Legislativo: Câmara debate carros elétricos e obras públicas no município

Durante a abertura do evento “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”, realizada na manhã desta sexta-feira (4), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, assinou um termo de compromisso para viabilizar a criação do primeiro Centro de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na capital. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Ao lado de autoridades do Judiciário, Abilio destacou que o município está empenhado em buscar apoio de diversas instituições para atender a população autista. “Nós estamos buscando todas as parcerias possíveis, e o Tribunal de Justiça também, para implementar as melhores medidas de cuidado. Cuiabá tem uma demanda reprimida por atenção. Vamos trabalhar junto com o TJ, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida dos autistas, desde as crianças até os adultos que precisam de acompanhamento e laudo”, afirmou.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, também ressaltou a importância do evento e da união entre os poderes. “O autismo não é uma causa de um dia, é um compromisso permanente do nosso Judiciário. Reafirmamos aqui nosso compromisso com a diversidade e os direitos humanos. A criação do centro de referência é um marco de respeito e empatia com as famílias atípicas e um passo significativo rumo a uma sociedade mais inclusiva”, declarou.

Muito emocionada, a vice-presidente do TJMT e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, elogiou a sensibilidade do prefeito. “Para minha surpresa e alegria, chamei o prefeito Abilio para participar desse projeto e ele apertou minha mão e disse: ‘conta comigo’. Só o senhor mesmo para abraçar essa causa. Isso é como se fosse um filho nosso. Temos muitos autistas carentes em Cuiabá e o tratamento é caro. Esse centro será fundamental para garantir dignidade a essas famílias. Estou profundamente emocionada e agradecida.”

O evento, que acontece no Cenarium Rural, é a terceira etapa da capacitação promovida pelo TJMT. A programação conta com palestras de especialistas em saúde, educação e direito, voltadas à profissionais da rede pública e à comunidade em geral. A próxima fase do projeto ocorrerá no segundo semestre em cidades do interior do Estado.

#PraCegoVer

A foto mostra o prefeito assinando um documento no palco onde o evento ocorre. Ao lado dele estão autoridades representando instituições, assim como vereadores da capital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT