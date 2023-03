TRIGO/CEPEA: Com ausência de comprador, preços recuam no Brasil

Cepea, 28/03/2023 – As cotações do trigo estão em queda no mercado interno. Agentes de moinhos consultados pelo Cepea indicam estar abastecidos, e essa ausência de compradores pressionou os valores no Brasil.

Vendedores, por sua vez, têm interesse em negociar, para liberar espaço em armazéns com a chegada da safra de verão. MERCADO INTERNACIONAL – As cotações externas também recuaram, devido ao avanço do acordo de exportação por meio do Mar Negro.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado