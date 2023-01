TRIGO/CEPEA: Estimativa aponta produção 2022/23 recorde no BR

Cepea, 17/01/2023 – Os preços dos etanóis anidro e hidratado recuaram de forma significativa na semana passada no estado de São Paulo, de acordo com dados do Cepea. Entre 9 e 13 de janeiro, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do etanol hidratado no estado paulista fechou a R$ 2,5896/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins – alíquota zerada), forte queda de 7,82% frente ao do período anterior. Para o anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 3,0829/litro, valor líquido de impostos (PIS/Cofins – alíquota zerada), baixa de 4,51%. Segundo pesquisadores do Cepea, a perda de competitividade do etanol frente à gasolina na ponta varejista segue gerando pouco interesse de compradores em adquirirem novos volumes do biocombustível no mercado spot. Além disso, a expectativa de que os impostos federais sobre o combustível voltassem a ser considerados no começo de janeiro (o que não ocorreu) fez com que algumas distribuidoras intensificassem as compras no final de dezembro. Assim, o mercado segue com estoques do produto que foi adquirido a valores mais altos. Algumas usinas, por outro lado, ficaram firmes nos preços ofertados ou estiveram fora do mercado, na expectativa de uma possível volta da cobrança dos impostos federais. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

