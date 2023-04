TRIGO/CEPEA: Preços caem no BR, mesmo com alta do dólar

Cepea, 25/04/2023 – O volume de chuva registrado na maior parte do estado de São Paulo atrasou o avanço da colheita da cana-de-açúcar nos últimos dias, dificultando a moagem e reforçando o contexto de baixa oferta de açúcar cristal branco. De acordo com dados do Cepea, alguns compradores, temendo ficar sem o adoçante, adquiriram o cristal a preços mais elevados, enquanto outros, estocados, preferiram esperar por valores mais atrativos para negociar, deixando o mercado com pouco movimento. Nesse cenário, os preços médios do açúcar seguiram em alta no mercado spot de São Paulo, e, após um ano, o Indicador CEPEA/ESALQ do cristal branco voltou para a casa dos R$ 142,00 por saca de 50 kg. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado