TRIGO/CEPEA: Preços se mantêm firmes; agentes estão retraídos das negociações

Cepea, 23/02/2023 – As negociações de trigo seguem em ritmo lento no Brasil. Segundo pesquisadores do Cepea, além do recesso de carnaval, muitos agentes de moinhos estão afastados do mercado, sinalizando estar abastecidos. Outros demandantes estão atentos à possível necessidade de produtores e de cooperativas de liberar espaço de armazenagem para a chegada mais intensa da safra verão. Apesar desse cenário, os preços do trigo se sustentaram na semana passada. Levantamento do Cepea mostra que, de 10 a 17 de fevereiro, o valor pago ao produtor voltou a subir, com altas de 0,59% no Rio Grande do Sul e de 0,25% em Santa Catarina, mantendo estabilidade no Paraná. No mercado de lotes (negociações entre empresas), os preços avançaram 0,79% em São Paulo, 0,32% em Santa Catarina e 0,06% no Rio Grande do Sul, mas houve recuo de 0,12% no Paraná. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA