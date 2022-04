TRIGO/CEPEA: Preços se mantêm firmes; negociações são pontuais

Cepea, 19/04/2022 – As cotações do trigo continuaram firmes, de modo geral, no mercado brasileiro na semana passada, segundo dados do Cepea. Aos poucos, à medida que a colheita da safra verão avança e a semeadura do milho segunda safra é finalizada, produtores vão dando maior atenção ao cultivo da nova temporada de trigo. As negociações são pontuais, e a disparidade entre as ofertas de compra de venda reduz a liquidez. No mercado externo, por sua vez, os valores seguem em alta, influenciados por preocupações com a oferta mundial do cereal, devido ao conflito no leste europeu e às condições das lavouras dos Estados Unidos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)