TRIGO/CEPEA: Preços seguem em queda no spot; semeadura se inicia no BR

Cepea, 18/04/2023 – As cotações do trigo recuaram no mercado spot na semana passada, de acordo com dados do Cepea. A desvalorização do dólar, que reduz as paridades de importação e de exportação, manteve os preços em queda. Quanto à semeadura da nova temporada, uma parte dos produtores de trigo do norte do Paraná deu início às atividades, ainda que de forma lenta. Segundo colaboradores consultados pelo Cepea, a expectativa é de aumento na área a ser cultivada, o que, por sua vez, poderá favorecer o abastecimento interno e as exportações do cereal. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado