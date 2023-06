TRIGO/CEPEA: Semeadura começa na AR e segue firme no BR; preços têm leves reajustes

Cepea, 6/06/2023 – A semeadura da safra 2023/24 de trigo começou na Argentina, e, no Brasil, as atividades de campo continuam firmes, sendo realizadas em todos os estados do Sul, os principais produtores nacionais. De acordo com informações da Bolsa de Cereales, 6,3% da área argentina destinada ao trigo havia sido semeada até o fim do mês passado. No campo brasileiro, a Conab indica que 34,6% das lavouras haviam sido semeadas até o dia 27 de maio, 5,1 p.p. acima do registrado no mesmo período do ano passado. Quanto aos preços, levantamento do Cepea indica apenas reajustes leves na última semana. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

