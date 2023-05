TRIGO/CEPEA: Valores médios de abril são os menores desde 2020

Cepea, 3/05/2023 – Os preços médios mensais dos etanóis hidratado e anidro subiram em São Paulo em abril, primeiro mês oficial da safra 2023/24 na região Centro-Sul. Levantamento do Cepea mostra que, considerando-se as quatro semanas cheias de abril, a média do Indicador CEPEA/ESALQ semanal do hidratado foi de R$ 2,9377/litro, alta de 8,36% na comparação com a do mês anterior. No caso do anidro, no mesmo comparativo e considerando-se somente o mercado spot, a elevação foi de 7,14%, com a média mensal do Indicador CEPEA/ESALQ semanal a R$ 3,3263/litro. De acordo com colaboradores do Cepea, os três feriados nacionais do mês (Sexta-feira Santa, Páscoa e Tiradentes) levaram agentes de distribuidoras a intensificarem as compras de etanol. Do lado da oferta, os estoques de produto ainda estavam baixos neste primeiro mês de safra. Fonte: (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado