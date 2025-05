Trio é preso por tráfico e associação ao tráfico pela Polícia Civil

Rondonópolis/MT – No dia 30 de abril de 2025, por volta das 11h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 68 kg de pasta base de cocaína escondidos em meio a uma carga de milho de pipoca. A droga foi localizada após fiscalização a um caminhão na Unidade Operacional da PRF em Rondonópolis/MT. O condutor informou que a carga lícita foi carregada em Campos de Júlio/MT e seria entregue em Contagem/MG. Já a droga, segundo ele, foi embarcada em Porto Esperidião/MT e teria como destino final a cidade de Uberlândia/MG. O entorpecente foi descoberto com o auxílio do cão farejador K9 Zyon. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis.

Cuiabá/MT – No km 387 da BR-364, também no dia 30/04/2025, durante fiscalização a um ônibus da linha Aripuanã/MT x Brasília/DF, foram localizados 6 tabletes de substância análoga ao skunk na mochila de um passageiro. O homem afirmou que recebeu a droga em Manaus/AM e a levaria até Goiânia/GO. O entorpecente, junto com o passageiro e seus pertences, foi encaminhado à Polícia Judiciária local, sendo registrada a ocorrência por tráfico de drogas.

Rondonópolis/MT – Por volta das 20h40, ainda no dia 30/04, uma mulher foi presa em flagrante durante fiscalização a um ônibus da linha Sinop/MT x Natal/RN. A passageira carregava 20 tabletes de maconha em duas malas. Ela relatou ter embarcado com a droga em Campo Grande/MS e que a levaria até Goiânia/GO. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Rondonópolis.

Primavera do Leste/MT – Por volta das 23h10, na Unidade Operacional da PRF no km 290 da BR-070, foi abordado um ônibus da linha Cuiabá/MT x Goiânia/GO. Um passageiro que havia embarcado em Pontes e Lacerda/MT foi flagrado com 6 tabletes de pasta base de cocaína e uma porção de maconha dentro de sua mochila. A droga e o passageiro foram encaminhados à autoridade policial competente.

Essas apreensões reforçam o papel essencial da PRF no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança viária nas rodovias de Mato Grosso.

Fonte: PRF – MT