TSE: Cármen Lúcia será a  juíza da propaganda nas Eleições 2022

Emanuel Pinheiro esteve em Rondonópolis, visitando José Carlos do Pátio e afirmou que Zé do Pátio é simpático a um projeto de construção de candidatura de oposição ao governador Mauro Mendes, nas eleições. “Fomos recebidos muito bem e de forma amigável, até porque eu e o prefeito Zé do pátio temos uma relação, fomos duas vezes juntos deputados em Mato Grosso. Trocamos ideias, experiências administrativas e de gestão”.

Emanuel Pinheiro disse ainda que pretende fazer essas visitas com os prefeitos de municípios polos. “Também estou fazendo isso e pretendo fazer com todos os municípios polos de Mato Grosso. Quero levar o que está dando certo em Cuiabá e buscar o que está dando certo nos municípios. O intuito é dinamizar as administrações e as cidades”, disse.

“Também tivemos uma pauta política muito intensa, muito boa, onde pude ouvir e trocar ideias sobre o que pensa esse grande líder da região Sul do Estado.

O prefeito Zé do Pátio, disse que o exemplo da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro está na sua reeleição em Cuiabá. “O exemplo da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro é que ele foi reeleito, o que é muito difícil de ocorrer na capital do Estado. Tenho certeza de que Cuiabá daqui uns dias estará no topo do Brasil já é uma referência para o país”‘, encerrou o prefeito de Rondonópolis acerca da visita de Emanuel.