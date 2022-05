TSE começa a testar nova versão do aplicativo e-Título

Por Daniel Dino – A Justiça Eleitoral de Mato Grosso realizou neste ano de 2022 o maior fechamento de cadastro eleitoral de sua história. Somente nesta quarta-feira (04.05) foram realizados 42,310 atendimentos, sendo 55,6% destes realizados em ambiente virtual, e 44,4% presencialmente nos cartórios e postos de atendimento de todo o Estado. Excluindo o ano de 2020, quando o fechamento de cadastro aconteceu em meio a pandemia da Covid-19 (5.588 atendimentos virtuais), o atendimento deste ano foi 423% superior ao de 2018 (16.239 atendimentos), última eleição geral.

Levando-se em conta os últimos 30 dias, ou seja, de 05 de abril a 04 de maio, foram realizados 184.689 atendimentos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Destes, 56% presencialmente. “Realizamos um grande movimento para chamar a população para regularizar sua situação eleitoral, realizar o alistamento do jovem eleitor, garantir o direito constitucional do voto. Eu agradeço a todos os parceiros que tornaram este volume atendimento possível, aos magistrados e servidores que tanto se dedicaram, e especialmente a população que atendeu a este chamado”, destacou o presidente do TRE-MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Ele explicou que a Justiça Eleitoral inicia neste momento o tratamento de todos os dados, dos formulários preenchidos pelo eleitor.

O prazo para conclusão da análise dos requerimentos vai até o dia 07 de junho. Somente após esta data o será possível concluir o número exato de eleitores aptos a participarem das Eleições 2022, assim como o perfil deste eleitorado.

Atendimento

Levando em conta apenas o último dia do cadastro eleitoral aberto (04.05), considerando apenas os atendimentos presenciais no Estado (18.805), os principais serviços buscados pela população foram: Transferência do domicílio eleitoral com 42,7%, Revisão do título com 29,7%, Alistamento eleitoral com 24,2%, e emissão da segunda via do título eleitoral, 3,29%. Todos os requerimentos recebidos pela internet via plataforma Título-net ainda não foram processados.

Eleitorado

Em dezembro de 2021, Mato Grosso possuía 2.241.835 eleitores aptos a votarem. Já no mês de março deste ano, eram 2.272.304, uma variação de apenas 30,4 mil eleitores. O próximo levantamento completo do eleitorado deve ser divulgado na segunda quinzena do mês de junho.

ML