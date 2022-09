TSE nega provimento a recurso que discutia suposta conduta vedada de Jair Bolsonaro

Novo é o partido com os candidatos mais conectados nas mídias sociais

Mactrunk/DepositPhotos Estados com mais candidatos conectados são PR, MT e RS

Levantamento da Agência Câmara realizado com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que a maioria dos candidatos a deputado federal utiliza o Facebook e o Instagram para realizar a campanha em mídias sociais. Dos 10.355 candidatos que se inscreveram no TSE para disputar uma vaga na Câmara, 5.048 têm contas no Facebook, ou quase 49% do total, e 4.904 no Instagram (47%).

Outras plataformas de mídias sociais muito utilizadas pelos candidatos são o Twitter (1.402 contas ou 14% dos candidatos), o YouTube (969 canais ou 9%) e o Tiktok (900 contas ou 9%).

Desigualdades

Os dados também mostram que o acesso dos candidatos às mídias sociais apresenta desigualdades. Os candidatos brancos, mais jovens, com maior escolaridade e com maior patrimônio têm maior percentual de páginas cadastradas em mídias sociais.

Com a exceção do Instagram, todas as outras plataformas apresentam maior percentual de contas de candidaturas masculinas do que de candidatas mulheres. Divorciados, separados e casados também têm maior probabilidade de ter uma conta em mídias sociais do que solteiros e viúvos.

Ainda há diferenças de acordo com o partido do candidato. O Novo é o partido com os candidatos mais conectados nas mídias sociais: 95% têm conta no Instagram, 89% no Facebook, 69% no Twitter, 66% no Youtube e 45% no Tiktok.

Os estados com mais candidatos conectados são o Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Já Sergipe, Alagoas e Bahia estão entre os estados com menos contas de candidatos em mídias sociais.

Os candidatos a deputado federal nas mídias sociais

Número de contas e percentual de candidatos conectados

Facebook 5.048 (49%) Instagram 4.904 (47%) Twitter 1.402 (14%) Youtube 969 (9%) Tiktok 900 (9%)

Total de candidatos a deputado = 10.355

Percentual de candidatos conectados por plataforma

Gênero Feminino 45 47 11 7 7 Masculino 51 47 15 11 9

Idade na posse 21 a 30 anos 42 53 16 12 13 31 a 40 anos 51 53 15 10 10 41 a 50 anos 49 48 14 10 10 51 a 60 anos 49 45 12 8 7 Acima de 60 anos 48 41 14 9 7

Cor Branca 59 54 18 13 11 Parda 39 41 8 6 6 Preta 38 40 10 6 6 Indígena 54 52 20 9 11 Amarela 57 45 18 20 11

Estado civil Casado 50 47 14 11 9 Divorciado, separado 51 51 12 8 8 Solteiro 45 46 13 8 8 Viúvo 44 38 6 6 4

Escolaridade Superior completo 58 56 19 12 11 Médio completo 38 38 7 5 6 Fund. completo 33 30 4 5 3 Fund. incompleto 28 27 4 3 2 Lê e escreve 11 15 2 2

Patrimônio declarado De R$ 100 M a R$ 158 M 100 100 40 20 40 De R$ 10 M a R$ 99 M 73 63 32 26 15 De R$ 1 M a R$ 9,9 M 66 63 26 19 15 De R$ 501 K a R$ 999 K 57 53 20 13 12 De R$ 101 K a R$ 500 K 61 56 16 11 11 Até R$ 100 K 50 47 12 9 9

Partido Agir 21 26 2 1 2 Avante 35 40 5 4 2 Cidadania 54 50 13 7 7 DC 18 17 1 3 2 MDB 51 46 14 9 10 Novo 89 95 69 66 45 Patriota 39 39 4 3 6 PC do B 58 55 27 14 12 PCB 75 95 35 5 13 PCO PDT 48 43 13 8 7 PL 62 61 24 17 16 PMB 38 27 6 3 4 PMN 26 26 4 3 4 PODE 45 51 4 4 4 PP 68 60 16 13 12 PROS 29 31 5 4 4 PRTB 13 10 2 2 PSB 66 59 20 10 13 PSC 47 47 10 7 8 PSD 50 53 17 14 12 PSDB 60 63 13 9 6 PSOL 62 65 22 11 15 PSTU 63 42 21 3 PT 67 58 35 15 18 PTB 43 34 7 7 3 PV 47 57 13 6 7 Rede 63 61 19 8 13 Repub. 65 68 18 12 8 SD 37 30 8 4 5 União 66 64 17 14 11 UP 47 88 18

Estado AC 33 41 2 1 3 AL 7 23 3 1 2 AM 59 51 16 10 16 AP 49 39 5 3 2 BA 11 19 3 1 2 CE 57 65 16 10 10 DF 36 63 15 8 9 ES 37 37 8 7 5 GO 29 38 12 7 7 MA 20 37 5 3 3 MG 33 33 10 7 5 MS 63 60 11 12 10 MT 84 81 10 12 12 PA 59 47 13 5 7 PB 20 36 9 3 4 PE 25 35 9 5 4 PI 48 77 15 6 8 PR 100 87 30 30 26 RJ 45 46 15 9 10 RN 69 71 22 11 8 RO 77 67 7 11 7 RR 52 49 7 4 7 RS 89 64 21 10 12 SC 59 52 22 10 8 SE 11 24 6 4 4 SP 54 47 18 15 13 TO 41 53 14 8 5

Fonte: Agência Câmara com dados do TSE

Reportagem – Francisco Brandão

Edição – Wilson Silveira

Fonte: Agência Câmara de Notícias