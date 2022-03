TSE rejeita consulta sobre redução de impostos em ano eleitoral

O evento será no próximo domingo (27), e contará com diversas lideranças de Mato Grosso

O senador Wellington Fagundes (PL) será um dos coordenadores do grande ato de lançamento oficial da pré-candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que acontece em Brasília no próximo domingo (27). O evento contará com diversas lideranças de Mato Grosso, que também apoiam a continuidade dos trabalhos do chefe do Executivo nacional.

Wellington postou em suas redes sociais o convite, e foi escalado para ajudar na mobilização nacional, que deverá encher o Centro Internacional de Convenções do Brasil, no setor de Clubes Esportivos, às 10h.

Segundo Fagundes, o ato também contará com a filiação de diversas lideranças que também estarão no time de Bolsonaro nas eleições deste ano.

“Recebemos com alegria o convite para ser um dos coordenadores do evento de lançamento da campanha de nosso presidente Bolsonaro, aqui em Mato Grosso. Além disso, vamos mobilizar nosso grupo para também filiar novas lideranças que irão caminhar conosco na campanha deste ano”, disse o senador.

Ao confirmar sua participação novamente no pleito presidencial, Bolsonaro também movimentará em todo país o crescimento do Partido Liberal. Desde que se filiou na sigla, em novembro de 2021, a agremiação é a que mais cresce no Brasil.

“Precisamos continuar trabalhando e fazendo o Brasil crescer. O presidente Bolsonaro pode contar com nosso trabalho no Congresso e, principalmente, fortalecendo seu nome por todo o Mato Grosso. Domingo será um grande dia”, destacou o senador.