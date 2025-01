Turismo abriu mais de 3 mil vagas de emprego com carteira assinada em MT em 2024, aponta Caged

O turismo mato-grossense gerou 3.023 novos postos de trabalho formais de janeiro a novembro de 2024, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Conforme os dados do Caged, o resultado superou em 27,4% todo o ano de 2023, quando o saldo de novos empregos foi de 2.371 em atividades como alojamento, alimentação, arte, cultura e transporte aéreo e rodoviário de passageiros.

Os restaurantes, bares e similares são os maiores contratantes dentre o setor do turismo ao gerar 63% dos novos postos de trabalho em 2024.

No segmento de alojamento e alimentação, foram gerados 2.118 novos postos de trabalho com carteira assinada em 11 meses, superando todo o ano de 2023, quando foram contratados 1.761 novos trabalhadores.

Com isso, o estoque de empregos do setor de alojamento e alimentação em Mato Grosso passou de 33.595 para 35.713 até novembro de 2024. Um total de 1.468 destes contratados são mulheres, e 650 são homens. A maioria tem entre 18 e 24 anos e com ensino médio completo.

Nas atividades “Arte/Cultura/Recreação”, Mato Grosso apresentou um saldo positivo de 428 novos empregos com estoque de 3.397 trabalhadores atuando no segmento neste ano. Se comparar o ano todo de 2023, havia 2.969 trabalhadores contratados, o que representa uma alta de 14,41%.

Na atividade de transporte rodoviário de passageiros, houve saldo positivo de 456 novos trabalhadores empregados, sendo 355 homens e 101 mulheres nos 11 meses de 2024, um resultado 172% maior no saldo de contrações geradas em todo ano de 2023.

O setor de transporte aéreo também sentiu o dinamismo nas contratações. O saldo positivo foi de 21 novos empregos em 2024 ante a 11 gerados em 2023 inteiro, ou seja, o dobro do resultado.

Mais empregos e investimentos no turismo

Uma das razões para o dinamismo do setor de turismo na geração de emprego é o reflexo no acesso ao crédito aos empreendedores em 2024, que dobrou em relação a 2023.

Conforme os dados da Desenvolve MT, em 2024, foram disponibilizados R$ 10,6 milhões em linhas de crédito para atividades turísticas, enquanto, em 2023, foram R$ 5,3 milhões liberados.

No ano passado, o segmento de restaurantes, cafeterias, bares e similares acessaram R$ 4,2 milhões, e os meios de hospedagem outros R$ 2,9 milhões, ou seja, 67% do total disponibilizado aos empreendedores.

Para o secretário adjunto de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Felipe Wellaton, os números confirmam o fortalecimento do turismo como uma força econômica estratégica para Mato Grosso.

“É um reflexo direto de investimentos em infraestrutura, capacitação e promoção do destino Mato Grosso em feiras nacionais e internacionais. Esse avanço também destaca o papel do setor de alimentação, como bares e restaurantes, que lideram a contratação e movimentam a economia local. Além disso, o aumento expressivo no segmento de transporte e arte/cultura demonstra que o turismo é um vetor de desenvolvimento integrado, beneficiando diversas áreas e gerando oportunidades para jovens e mulheres. Nosso objetivo é continuar consolidando o turismo como um gerador de emprego e renda em todas as regiões do estado”, avaliou.

Fonte: Governo MT – MT