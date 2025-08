Turismo de MT ganha vitrine internacional com promoção de atrativos em cinco países

Mato Grosso será promovido como destino turístico internacional em cinco países da América Latina durante o Meeting Brasil Latin America 2025, evento que é realizado entre os dias 4 e 13 de agosto nas cidades de Assunção (Paraguai), Montevidéu (Uruguai), Santiago (Chile), Córdoba (Argentina) e Bogotá (Colômbia).

Reconhecido como um dos maiores encontros do setor no continente, o Meeting reúne anualmente centenas de operadores e agentes de viagens em uma maratona de capacitações, rodadas de negócios e experiências de promoção turística.

O Governo de Mato Grosso participará como Expositor Master, com uma programação especial focada em apresentar o Estado como um destino diversificado, sustentável e com enorme potencial para o ecoturismo, turismo de natureza e de experiência. A coordenação é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Adjunta de Turismo.

Segundo a coordenadora de Promoção do Turismo da Sedec, Juliana Fischer, o diferencial do evento está na abordagem direta com os operadores internacionais. Estados, municípios, parques temáticos e redes hoteleiras mostram o que têm na “prateleira” para que os agentes possam vender os destinos em seus países.

“Nas rodadas de negócios, o contato é com quem realmente vai vender o destino. Eles vêm até nós em busca de produtos turísticos que atendam à demanda dos clientes deles. É uma conversa mais direta, objetiva, onde podemos apresentar com mais profundidade o que Mato Grosso tem a oferecer”, explicou.

A Sedec vai apresentar os 10 segmentos do Estado: observação de aves, observação de onças, sol e praia (Araguaia), pesca esportiva, turismo místico e esotérico, turismo de negócios, ecoturismo, etnoturismo, turismo de aventura, turismo cultural e gastronômico.

A programação inclui uma capacitação master do destino Mato Grosso na abertura do evento em Assunção, no dia 4 de agosto, com experiências sensoriais, além de apresentações simultâneas em quatro cidades, reuniões de reconhecimento de produtos com operadores e rodadas de negócios.

No total, o Meeting Brasil deve reunir aproximadamente mil profissionais de turismo, sendo 250 no Paraguai, 120 no Uruguai, 250 no Chile, 220 na Argentina e 120 na Colômbia. Todos com atuação direta na comercialização de destinos internacionais.

Organizado pela EXPAN+ Inteligência em Turismo, o Meeting Brasil existe há mais de 20 anos e já realizou mais de 70 edições presenciais em países estratégicos para o turismo brasileiro. A feira tem o objetivo de conectar destinos e produtos do Brasil aos principais emissores de turistas da América Latina e Europa, fomentando negócios, parcerias e oportunidades concretas de promoção internacional.

Além dos estados brasileiros, participam também municípios, atrativos turísticos, redes hoteleiras e empresas privadas. Entre os expositores tradicionais, estão parques temáticos, destinos consolidados e operadoras receptivas.

“No caso de Mato Grosso, o foco está em consolidar o Estado como um destino competitivo e sustentável, aproveitando essa vitrine internacional para atrair mais visitantes, estimular novos investimentos e ampliar a presença do turismo mato-grossense no cenário global”, finalizou a coordenadora.

Fonte: Governo MT – MT