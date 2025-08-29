Cuiabá
Turismo e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá é destaque em fórum
Quase 2 mil pessoas, entre autoridades locais e nacionais, além de líderes do setor produtivo, acompanharam o discurso vibrante do secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, que encerrou as falas do Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, na manhã desta quinta-feira (28), no Espaço Reali, Buffet Leila Malouf, em Cuiabá.
“Falamos da cidade que desejamos: pujante e próspera. Com o trabalho do prefeito Abilio, alinhando todas as secretarias,Cuiabá será transformada na melhor capital para se viver, empreender e prosperar”, afirmou Medeiros.
“Tapete verde e amarelo” aos empresários
No ponto alto de sua fala, o secretário destacou o peso estratégico da capital no crescimento de Mato Grosso. Segundo ele, todo o potencial econômico do estado passa, necessariamente, por Cuiabá. Medeiros garantiu aos investidores que o prefeito Abílio Brunini, em parceria com o governo estadual, tem trabalhado para facilitar a chegada de novos empreendimentos.
O secretário também reforçou as boas-vindas a potenciais empreendedores. “Estamos de portas abertas para os senhores empresários que aqui estão, estendendo o tapete verde e amarelo, como diz o prefeito Abílio, não vermelho, para que haja um ambiente mais favorável ao investimento. Nosso foco é desburocratizar e facilitar o ato de empreender”, declarou.
O secretário também destacou o caráter internacional que a atual gestão busca imprimir à capital mato-grossense. “A gestão do prefeito Abilio vai fazer a diferença e colocar Cuiabá no cenário mundial. Vamos dar sentido ao que disse aqui o professor Rabello de Castro: valorizar o centro geodésico da América do Sul, o coração do continente, que alimenta o mundo, contribui para a qualidade de vida global e garante a segurança alimentar”, afirmou Medeiros.
Resgate da pasta
Medeiros lembrou que a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico foi relegada nos últimos anos e anunciou um processo de reconstrução. Citou o trabalhado em conjunto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SEDEC), que já criou a InvestMT, o estado criou a primeira agência de atração de investimentos estadual.
“Ficamos oito anos de costas para o desenvolvimento do estado. Agora, estamos resgatando essa secretaria e recolocando Cuiabá no mapa do desenvolvimento econômico. O desafio é preparar o terreno de forma estruturada e organizada para que a capital seja prioridade na atração de investimentos. Nesse sentido, teremos a primeira cidade a criar, a primeira agência de atração de investimentos municipal. Porque, afinal de contas, o investimento ocorre no município”, afirmou.
O evento
O Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico é uma realização do LIDE Mato Grosso, em parceria com a Assembleia Legislativa (ALMT). Ao longo de dois dias, reuniu nomes de destaque da política e do setor produtivo, entre eles o ex-presidente Michel Temer, o ex-governador João Doria, o ex-presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro, o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável Virgílio Viana, o deputado federal Arnaldo Jardim (SP), o governador de Mato Grosso em exercício, Otaviano Pivetta, do presidente da ALMT, deputado estadual Max Russi, o presidente da Fiemt, Silvio Rangel, bem como os secretários municipais Ana Karla Costa (Comunicação), Felipe Wellaton (Limpurb) Jhonny Everson (Cultura), e Gustavo Vandoni (adjunto de Turismo e Desenvolvimento Econômico).
#PraCegoVer
O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, discursa durante o Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, promovido pelo LIDE Mato Grosso, em Cuiabá. Ao fundo, painel com a identidade visual do evento e da Assembleia Legislativa (ALMT)..
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Médicos e enfermeiros de Cuiabá recebem treinamento para reforçar combate ao sarampo
A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Atenção Primária e da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica de Cuiabá promove nesta quinta-feira (28), no Hotel Fazenda Mato Grosso, uma capacitação voltada a médicos e enfermeiros da rede municipal de saúde. A ação visa orientar os profissionais para o manejo clínico eficaz de casos suspeitos de sarampo e fortalecer as estratégias de vigilância epidemiológica na Capital.
O evento foi solicitado pela Atenção Primária, e conta com o apoio técnico da SES-MT. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Dalila Barden, a capacitação é fundamental diante do cenário atual de alerta para o risco de reintrodução do sarampo no Brasil.
“Essa capacitação foi um pedido da SMS de Cuiabá, que solicitou o apoio do Estado para reforçar a formação dos profissionais em relação ao sarampo. Hoje temos aqui médicos e enfermeiros da Atenção Primária, Secundária e Terciária. O objetivo é revisar informações sobre a doença, os sintomas, além de atualizar os dados epidemiológicos mais recentes, como estratégia de prevenção. Estamos em alerta pela iminência da doença, já que países vizinhos como Bolívia e Paraguai registram casos confirmados”, explicou Dalila.
O curso é realizado em duas turmas, pela manhã e à tarde, com o mesmo conteúdo, para garantir a participação de maior número de profissionais. A coordenadora reforça que, apesar do alerta, Cuiabá e Mato Grosso não têm casos confirmados da doença em 2025.
“Não temos nenhum caso confirmado em Cuiabá e nem em Mato Grosso até o momento. Mas o risco é real, pois há surto ativo na Bolívia, que já confirmou 274 casos somente este ano, inclusive em regiões de fronteira com Mato Grosso. Por isso precisamos estar preparados para identificar rapidamente qualquer suspeita e agir com agilidade”, destacou.
Embora Cuiabá não tenha registrado nenhum caso confirmado em 2025, a baixa cobertura vacinal preocupa. Atualmente, a 1ª dose da vacina para crianças de 1 ano alcança 80,27%, enquanto a 2ª dose para crianças de 1 a 3 anos está em 56,07%, índices abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde (95%).
O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por via aérea, que pode ser prevenida com a vacina. Em toda a capital, a imunização está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Medidas de prevenção
• Quem não está vacinado deve procurar a UBS mais próxima e atualizar a imunização.
• Pessoas com sintomas como febre, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza ou conjuntivite devem buscar atendimento médico imediato e evitar contato com outras pessoas.
• Quem tiver contato com turistas, familiares de outras regiões ou for viajar para áreas com casos suspeitos ou confirmados deve se vacinar com pelo menos 15 dias de antecedência.
A secretária adjunta de Atenção Primária de Cuiabá, Catarina Célia de Araújo Amorim, ressaltou a importância da preparação dos profissionais de saúde diante do cenário de alerta.
“Mesmo sem casos confirmados em Cuiabá, precisamos estar preparados. Essa capacitação é uma medida de prevenção, para que possamos identificar e manejar rapidamente possíveis casos, caso o sarampo chegue ao país. É um trabalho de antecipação, que fortalece toda a rede de saúde e protege a população cuiabana”, destacou.
#PraCegoVer
A imagem mostra a mão de uma servidora segurando uma pasta que ilustra o evento. Além da logomarca, a pasta é marrom e possui uma caneta fixada no topo. Ao fundo, é possível ver um auditório repleto de pessoas sentadas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora Michelly Alencar apresenta Moção de Apoio à jornalista agredida durante cobertura jornalística
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
