Turismo e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá é destaque em fórum

Quase 2 mil pessoas, entre autoridades locais e nacionais, além de líderes do setor produtivo, acompanharam o discurso vibrante do secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, que encerrou as falas do Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, na manhã desta quinta-feira (28), no Espaço Reali, Buffet Leila Malouf, em Cuiabá.

“Falamos da cidade que desejamos: pujante e próspera. Com o trabalho do prefeito Abilio, alinhando todas as secretarias,Cuiabá será transformada na melhor capital para se viver, empreender e prosperar”, afirmou Medeiros.

“Tapete verde e amarelo” aos empresários

No ponto alto de sua fala, o secretário destacou o peso estratégico da capital no crescimento de Mato Grosso. Segundo ele, todo o potencial econômico do estado passa, necessariamente, por Cuiabá. Medeiros garantiu aos investidores que o prefeito Abílio Brunini, em parceria com o governo estadual, tem trabalhado para facilitar a chegada de novos empreendimentos.

O secretário também reforçou as boas-vindas a potenciais empreendedores. “Estamos de portas abertas para os senhores empresários que aqui estão, estendendo o tapete verde e amarelo, como diz o prefeito Abílio, não vermelho, para que haja um ambiente mais favorável ao investimento. Nosso foco é desburocratizar e facilitar o ato de empreender”, declarou.

O secretário também destacou o caráter internacional que a atual gestão busca imprimir à capital mato-grossense. “A gestão do prefeito Abilio vai fazer a diferença e colocar Cuiabá no cenário mundial. Vamos dar sentido ao que disse aqui o professor Rabello de Castro: valorizar o centro geodésico da América do Sul, o coração do continente, que alimenta o mundo, contribui para a qualidade de vida global e garante a segurança alimentar”, afirmou Medeiros.

Resgate da pasta

Medeiros lembrou que a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico foi relegada nos últimos anos e anunciou um processo de reconstrução. Citou o trabalhado em conjunto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SEDEC), que já criou a InvestMT, o estado criou a primeira agência de atração de investimentos estadual.

“Ficamos oito anos de costas para o desenvolvimento do estado. Agora, estamos resgatando essa secretaria e recolocando Cuiabá no mapa do desenvolvimento econômico. O desafio é preparar o terreno de forma estruturada e organizada para que a capital seja prioridade na atração de investimentos. Nesse sentido, teremos a primeira cidade a criar, a primeira agência de atração de investimentos municipal. Porque, afinal de contas, o investimento ocorre no município”, afirmou.

O evento

O Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico é uma realização do LIDE Mato Grosso, em parceria com a Assembleia Legislativa (ALMT). Ao longo de dois dias, reuniu nomes de destaque da política e do setor produtivo, entre eles o ex-presidente Michel Temer, o ex-governador João Doria, o ex-presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro, o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável Virgílio Viana, o deputado federal Arnaldo Jardim (SP), o governador de Mato Grosso em exercício, Otaviano Pivetta, do presidente da ALMT, deputado estadual Max Russi, o presidente da Fiemt, Silvio Rangel, bem como os secretários municipais Ana Karla Costa (Comunicação), Felipe Wellaton (Limpurb) Jhonny Everson (Cultura), e Gustavo Vandoni (adjunto de Turismo e Desenvolvimento Econômico).

#PraCegoVer

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, discursa durante o Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, promovido pelo LIDE Mato Grosso, em Cuiabá. Ao fundo, painel com a identidade visual do evento e da Assembleia Legislativa (ALMT)..

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT