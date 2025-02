Turismo em MT ganha força com R$ 94 milhões em obras de infraestrutura

Seja para curtir esportes radicais, grandes eventos ou belezas naturais, quem escolhe Mato Grosso como destino turístico em breve encontrará uma infraestrutura ainda mais preparada. Com um investimento de cerca de R$ 94 milhões, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), finaliza 10 grandes obras que devem ser entregues ainda em 2025.

Os projetos abrangem desde a recuperação de estradas-parques até a construção de centros de eventos e orlas turísticas, garantindo mais conforto para moradores e visitantes. Muitas das obras já estão na reta final e prometem transformar o cenário do turismo em diversas regiões do Estado.

As cidades de Barra do Garças e Tangará da Serra estão prestes a receber dois novos centros de eventos. O espaço de Barra do Garças contará ainda com um anfiteatro com capacidade para 500 pessoas sentadas, ampliando as possibilidades para grandes encontros e shows. Ambas as obras já ultrapassaram 90% de execução e, juntas, somam R$ 32,7 milhões em investimentos.

Destino certo dos apaixonados por esportes radicais, Jaciara também está no mapa dos investimentos. A cidade recebe um pacote robusto de obras que inclui a recuperação da Estrada Parque Cachoeira da Fumaça (R$ 9,3 milhões), revitalização da Avenida Tupiniquins/Caetés (R$ 7,1 milhões) e reforma de duas praças (R$ 4,6 milhões). Tudo isso para tornar a experiência dos turistas ainda mais completa.

Os cenários à beira dos rios, cada vez mais procurados por turistas, também estão passando por transformações. As obras das orlas de Santo Antônio de Leverger (75% concluída), Luciara (35%) e São Félix do Araguaia (58%) estão em andamento e somam investimentos de R$ 31,4 milhões.

Entre as obras que ainda estão no início, destaca-se o Congódromo de Vila Bela da Santíssima Trindade, um espaço dedicado a manifestações culturais da cidade, que recebeu um aporte de R$ 8,7 milhões e está com 20% dos trabalhos concluídos.

Já o Memorial Rondon, patrimônio histórico do estado, está sendo reformado, está com 13% de execução e recebe um investimento de R$ 237,4 mil, além de um aporte de R$ 4,7 milhões por meio de emenda parlamentar.

Obras em andamento em outras pastas

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) também executa projetos estratégicos para o turismo, como a reforma da praça do distrito de Bom Jardim, em Nobres; a construção de um píer no Rio Mutum e melhorias na lagoa de Barra do Bugres. Juntos, essas obras somam cerca de R$ 18,2 milhões em investimento.

Outra grande aposta do governo para impulsionar o turismo é o Parque Novo Mato Grosso, um dos maiores complexos multieventos da América Latina, com investimentos de cerca de R$ 600 milhões. O local será um verdadeiro polo de atrações, com autódromo, espaço para eventos de até 100 mil pessoas, estacionamento para 12 mil veículos, kartódromo, pista de motocross, lago para esportes aquáticos, museu do agro, ciclovias, pistas de skate, arrancadão e muito mais.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, investir em turismo vai além da estrutura física, é proporcionar experiências de qualidade.

“O turista busca conforto e acessibilidade. É nisso que o governo está apostando, seja com as obras da Sedec, da Sinfra ou da MT Par. Com tantas melhorias, Mato Grosso se prepara para se consolidar ainda mais como um destino completo, oferecendo infraestrutura de ponta para receber visitantes e fomentar o turismo como um dos motores da economia estadual”, destacou.

Fonte: Governo MT – MT