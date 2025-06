Turismo gastronômico de Várzea Grande conquista paladares e valoriza tradição

Hoje, em Várzea Grande, as mulheres também tocam a viola de cocho que é um instrumento importante para nossa tradição, mas até então, exclusivamente masculina

A segunda noite da FIT Pantanal 2025, ontem (6), foi marcada pelo brilho cultural de Várzea Grande, que conquistou o público com apresentações de cururu e siriri, sabores típicos e uma quebra de paradigmas que chamou à atenção de visitantes de todas as idades.

De acordo com a tradição, o cururu é uma manifestação cultural exclusivamente masculina, onde homens tocam a viola de cocho e cantam em roda, improvisando versos com temáticas religiosas e populares. Já o siriri é mais inclusivo, dançado por homens, mulheres e crianças. No entanto, em Várzea Grande, essa realidade está mudando.

A AMFMT tem rompido barreiras ao inserir as mulheres também no cururu, tocando a viola de cocho, cantando e se expressando nessa tradição ancestral. “É muito importante estar aqui com o apoio da Prefeitura, pois isso dá visibilidade aos nossos cururueiros e cururueiras. Hoje, em Várzea Grande, as mulheres também tocam a viola de cocho que é um instrumento importante para nossa tradição e participam ativamente das rodas de cururu, siriri e das rezas cantadas. São 15 mulheres entre mais de 30 mestres da cultura popular do nosso Município”, afirmou a presidente da associação.

Entre essas mulheres está Dona Sinhá de 78 anos, símbolo vivo da cultura várzea-grandense. Ela canta, dança, costura, faz doces e mantém viva uma festa tradicional criada por ela, que completa 60 anos em novembro. “A minha vida é a cultura. Já toquei, já cantei, já costurei muita roupa de festa. Enquanto eu estiver viva, essa tradição vai continuar”.

Os grupos “Primos e Primas”, do bairro Capão do Pequi, e “Cururu e Siriri Estrela Divina”, do Jardim Glória I, fizeram história ao subir pela primeira vez no palco principal da feira. Os membros da Associação de Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT), também circularam pelos corredores levando alegria e tradição com as danças, os cantos e a força das raízes várzea-grandenses.

BEM-VINDO A VÁRZEA GRANDE – No estande, o público se encantou com a hospitalidade e as delícias típicas. A pinga com mel e o caldo de peixe — ofertados em degustações por empresas locais — aqueceram os corações. “Eu não conhecia essa cachaça com mel… é maravilhosa! E o caldo de peixe, então? Uma delícia! Estou conhecendo mais da minha terra e amando cada descoberta”, disse Jucileia Campos, moradora de Várzea Grande.

A cuiabana Sâmia Castro elogiou o visual do estande: “As roupas de chita estão lindas. Vi mulheres de todas as idades dançando. Descobri que a rede que tenho em casa é feita em Várzea Grande e aprendi como ela é tecida. Foi uma surpresa linda”.

Andrei Nunes, levou a mãe que é do interior para visitar a FIT e ficou tocado com a presença feminina na viola de cocho. “Minha mãe ficou encantada. Sabíamos que era tradição dos homens, então ver mulheres tocando e cantando foi um momento de força e beleza”.

O superintendente de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edu Sá, destacou a importância do momento: “É a primeira vez que os grupos de dança tradicional de Várzea Grande se apresentam no palco principal da FIT Pantanal. Eles estão orgulhosos e nós também. Sabemos que fizemos certo ao trazê-los como parceiros”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá, reforçou o compromisso da gestão municipal. “Nossa prefeita Flávia Moretti, trouxe o que Várzea Grande tem de melhor: cultura, gastronomia, religiosidade e pessoas. O público está encantado e nós estamos mostrando que Várzea Grande é potência cultural e turística”.

Logo na entrada da feira, em um espaço de 36 m² estrategicamente posicionado, o estande de Várzea Grande reúne apresentações culturais, artesanato, degustações gastronômicas e produtos da agricultura familiar em outro pavilhão.

Participam como parceiros institucionais: Cervejaria Dourada, Refrigerantes Marajá, Bebidas Tropical, Mirante das Águas, Subway Couto Magalhães, Grupo Solar Coca-Cola, Várzea Grande Shopping e Hotel Slaviero Slim VG.

A FIT Pantanal segue neste sábado (7) e domingo (8), com visitação das 15h às 22h. Todos os dias o estande de Várzea Grande contará com a presença de artistas locais, mestres da cultura popular, apresentações no palco principal e muito mais para encantar os visitantes.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT