Turismo gerou mais de 6 mil novos empregos em MT em dois anos; Governo do Estado investiu R$ 151,4 milhões

O setor do turismo em Mato Grosso gerou 6.197 mil novos empregos em 2021 e 2022. Os investimentos de R$ 151,4 milhões do Governo do Estado em obras e melhorias dos principais acessos aos destinos turísticos fomentou os serviços de alimentação, hotelaria e transporte, gerando mais emprego e renda.

Os dados são Observatório do Desenvolvimento, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e divulgados pela Secretaria de Estado Adjunta de Turismo (Seadtur-MT).

Cuiabá foi a cidade com mais oportunidades de emprego no setor turístico no Estado, em 2022, contabilizando 2.348 novas contratações, seguida de Sinop, com 528 postos de trabalho, Várzea Grande, com 365, e Sorriso, com 147 vagas de emprego criadas e preenchidas nos últimos dois anos.

O secretário da Seadtur, Jefferson Moreno, afirma que o turismo mato-grossense está superando os dois anos de retração causados pela pandemia da Covid-19, e que os números de novos empregos apontados no levantamento confirmam essa retomada.

“Agora podemos ver um novo fôlego para o turismo mato-grossense. As novas contratações representam uma retomada em vários setores, com os empreendedores montando os seus negócios e um novo fluxo de contratações. Isso foi possível graças ao apoio do Governo do Estado, por meio das linhas de crédito específicas para o turismo, por meio da Agência de Fomento Desenvolve MT, as quais o governador Mauro Mendes acredita serem essenciais”, ressaltou o secretário.

O levantamento aponta que a alimentação foi a atividade que criou a maioria dos novos postos de trabalho: 3.897 empregos gerados no período. Além do setor de alimentação, o de alojamento (1.162) e o de transporte terrestre (410) se destacam na geração de empregos.

A análise de dados sobre o setor turístico estadual tem como base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). As informações estão disponíveis no Observatório de Desenvolvimento da Sedec-MT na página do Observatório.

Impacto dos investimentos

Neste primeiro semestre de 2023, o setor hoteleiro, de alimentação e outros serviços já registram movimentação positiva, com a alta temporada de pesca no Estado. A expectativa é que a rede hoteleira nos municípios da região do Pantanal, como Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço, atinja a taxa de 100% de ocupação.

Os investimentos feitos pelo Governo de Mato Grosso no turismo vão desde asfaltamento de rodovias, revitalização de orlas, sinalização turística e outros produtos voltados ao setor. Apenas em festivais de pesca, em 2022, foram R$ 6,1 milhões. Outros R$ 100 mil ainda foram investidos por meio de emenda parlamentar.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Alberto Miranda, conta que as obras de infraestrutura lançadas pelo Governo do Estado sinalizam positivamente aos empresários e operadores do setor turísticos de que este ano será ainda mais promissor para quem investe e trabalha com o turismo.

“Este ano, o turismo virou um canteiro de obras, o Governo de Mato Grosso está construindo novos pontos turísticos, como o mirante em Jangada, orlas para fomentar e valorizar os destinos das cidades de Cáceres, São Félix do Araguaia, Santo de Antônio de Leverger, Barão de Melgaço e Luciara. Esses locais vão gerar mais pontos postos de trabalho e desenvolver ainda mais as atividades econômicas dos municípios beneficiados. Temos Chapada dos Guimarães com a praça, obras de pavimentação, que favorecem a chegada do turista, o trabalho do turista e valoriza os empreendimentos”, afirma César.