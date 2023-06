Turmas Recursais Reunidas aprovam 29 súmulas dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública

O Tribunal de Justiça recepcionou os acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário de Cuiabá (Unic Pantanal), em mais uma e Os alunos assistiram a uma sessão de julgamento, visitaram o Espaço Memória e participaram de um bate-papo com a juíza da 2° vara especializada em violência doméstica do fórum de Cuiabá, Tatiane Colombo. O Tribunal de Justiça recepcionou os acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário de Cuiabá (Unic Pantanal), em mais uma e Os alunos assistiram a uma sessão de julgamento, visitaram o Espaço Memória e participaram de um bate-papo com a juíza da 2° vara especializada em violência doméstica do fórum de Cuiabá, Tatiane Colombo.

Kerlin Dias Santos está finalizando o curso este ano e conta que tinha expectativas altas para o tour pelo Palácio da Justiça. “Acredito que todos os alunos estão tendo a oportunidade de conhecer mais sobre o judiciário e se encantarem com seu funcionamento”, diz.

A primeira parada da turma de alunos foi na sessão de Direito Público e Coletivo presidida pelo desembargador Márcio Vidal. A sessão durou aproximadamente uma hora e contou com pequenas pausas do desembargador para esclarecer aos alunos alguns pontos do que estava sendo julgado pelo Tribunal. A professora da turma visitante, Tarcila Graciani de Souza, que acompanhava a visita, elogiou a postura do presidente da sessão. “Senti um cuidado e uma valorização da presença deles”.

Ao fim da sessão de julgamento, o desembargador aconselhou os estudantes "Estudem sempre". Estava presente a desembargadora Helena Bezerra Ramos, ela também aproveitou a oportunidade para desejar sucesso aos alunos e complementar a orientação de Márcio Vidal, "Nunca parem de estudar, quando estudamos não envelhecemos.", afirma.

Em seguida, eles visitaram o Espaço Memória, lugar do TJ que guarda um pouco da história do judiciário mato-grossense, representado em documentos, fotos históricas e obras de arte. Lá foram recepcionados pela Diretora do Departamento da Secretaria da 1º Câmara de Direito Privado, Michele Assaóka.

A juíza da 2° Vara Especializada em Violência Doméstica do fórum de Cuiabá, Tatiane Colombo, conduziu um bate-papo com os alunos para tirar dúvidas em relação ao Judiciário, esclarecer alguns pontos sobre o que é ser juiz na Capital de Mato Grosso e motivar os estudantes.

A juíza também foi aluna da Unic e comemora bodas de prata em sua carreira na magistratura. Ela conta que a profissão sempre foi seu sonho, "Eu não seria feliz em qualquer outra área, eu escolhi a profissão certa para mim e o lugar cento para exercê-la.".

A magistrada compartilhou sua visão otimista sobre os desafios da profissão no mundo jurídico, “São importantes para gerar empuxo, para se sentir viva.”. Ela parabenizou a iniciativa do Tribunal de Justiça “O TJ esta de parabéns com esse lindo projeto que encanta muitas pessoas. É algo que inspira e que desmistifica o que é ser juiz e o que é o Poder Judiciário. Foi assim que nos inspiraram para chegar onde estamos hoje”. Tatiane Colombo finalizou aconselhando os acadêmicos de direito em suas escolhas para a profissão “escolham aquilo que toca nossa alma”.

A acadêmica de direito Kerlin Dias Santos terminou a visita ainda mais inspirada para alcançar o sonho da carreira no direito. “Quero seguir na área jurídica”. Ela ressaltou a importância da fala da juíza para sua vida: “foi uma inspiração muito grande ouvir de uma mulher seus desafios profissionais e pessoais, foi muito motivador e gratificante”.

A professora da turma, Tarcila Graciani de Souza, reforçou que o projeto Nosso judiciário agregará positivamente a formação de seus alunos na faculdade e na constituição de perspectivas de carreira, “O projeto representa a possibilidade de estarem integrados e mais próximos do poder judiciário”, afirma a aluna.

