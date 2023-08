Turnê Viola Nativa leva música a estudantes do sistema socioeducativo e penitenciário de MT

O projeto turnê Viola Nativa irá percorrer, a partir de segunda-feira (07.08), às 9h, quatro unidades femininas de socialização e ressocialização de Mato Grosso, para levar música instrumental por percussão, viola-de-cocho e contrabaixo acústico às 313 estudantes matriculadas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O projeto é realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), via Projeto Educarte e Núcleo de Educação Socioeducativo Prisional (NESP.)

As apresentações continuam na terça-feira (08.08), às 9h, na Penitenciária Feminina de Cuiabá; às 13h do dia 14 na Penitenciária Feminina de Nortelândia e, no dia 23, às 9h, na Penitenciária Feminina de Rondonópolis.

O projeto foi proposto pelo músico, pesquisador e educador, Sidnei Moura Duarte, Sidnei Duarte. Ele faz parte da Orquestra SESI-MT e é professor do Departamento de Música no campus de Cuiabá da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

O músico destaca que o espetáculo tem o poder de tocar as emoções das pessoas, proporcionando uma forma de expressão e conexão entre elas. “Ao participar de apresentações musicais, essas mulheres podem encontrar uma saída construtiva para suas emoções, ajudando-as no processo de reabilitação e ressocialização. Além disso, as atividades culturais e artísticas podem ser fundamentais para que as estudantes desenvolvam novas habilidades e interesses, preparando-as para a reintegração na sociedade após o cumprimento de medidas socioeducativas”, disse.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a proposta desta apresentação é estimular o sentimento de colaboração entre as estudantes, para que possam promover o trabalho em equipe que resulta num fortalecimento dos laços sociais.

“Essa ação está relacionada à transformação positiva que a música pode proporcionar na vida dessas pessoas, auxilia na reabilitação, fortalece a autoestima, promove a construção de relacionamentos saudáveis e sensibiliza a sociedade sobre as questões do sistema prisional e da justiça criminal”, pontuou.

Outro participante do projeto e coordenador do Educarte, professor doutor Alex Teixeira, avaliou que “será um momento especial e singular para as estudantes do Sistema Socioeducativo e Prisional de Mato Grosso”. Já a responsável do Núcleo de Educação Socioeducativo Prisional (NESP), a professora Raquel Dias, disse que “está honrada e feliz em participar da realização deste concerto exclusivo ao público feminino das Unidades do Socioeducativo e Prisional”, enfatizou.