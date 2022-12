TV Brasil estreia produções seriadas neste fim de semana

A TV Brasil apresenta sete novas séries documentais em sua programação a partir deste sábado (10) e domingo (11). A emissora pública estreia uma sequência de conteúdos inéditos aos finais de semana com atrações sobre temáticas diversas como literatura, cultura contemporânea, automobilismo, culinária e turismo. As edições dos programas ainda ficam disponíveis no app TV Brasil Play.

As novidades na telinha do canal aos sábados são os seriados Imortais da Academia, produção que aborda grandes autores nacionais, às 7h; Geekland, uma imersão no universo dos games, tecnologia, apps, filmes e séries, às 11h; Tunadas, sobre esportes a motor, em seguida, às 11h30; Receitas Brasil, para abrir o apetite, às 12h30; e a segunda temporada do reality Geohunters, logo depois, às 13h.

Já aos domingos, a TV Brasil traz para o público dois programas que incrementam a sequência de obras da emissora sobre o país, as belezas do território continental e destinos encantadores. A primeira estreia é Belle Époque e as Fazendas Históricas, às 10h. Mais tarde, o destaque é Terra Brasil, às 19h. A série explora aventuras em viagens por regiões preservadas com foco na fauna, flora, clima e história dos destinos.

Imortais da Academia – sábado, dia 10/12, às 7h

Revelar o presente e o passado da Academia Brasileira de Letras (ABL) é o mote da série Imortais da Academia que a TV Brasil apresenta aos sábados, às 7h. Com 42 episódios de 26 minutos, a produção destaca os ocupantes das eternizadas cadeiras de uma das mais respeitadas instituições culturais do país.

Com narração de Fernanda Montenegro, o programa conduzido pelos próprios acadêmicos e por estudiosos de diferentes áreas mostra o espectro multifacetado que forma a ABL por meio da genealogia de cada uma de suas quarenta cadeiras.

A proposta é contar a história não apenas da literatura nacional, mas também do Brasil e de seu tempo. Produzido pela Giros, o seriado Imortais da Academia revela a casa de Machado de Assis para além da congregação de ilustres pensadores brasileiros. A entidade acompanha transformações socioculturais em um país em constante transformação.

Com o título Cadeira 1: Abaixo o tatibitati, a edição de estreia da série analisa a vida e a obra de alguns dos acadêmicos que já tiveram a honra de ocupar o prestigiado lugar. São lembrados a atual titular, Ana Maria Machado, o fundador, Luís Murat, e o escritor goiano Bernardo Élis que derrotou Juscelino Kubitschek. De polêmicas a anedotas, a cadeira 1 da ABL sempre foi marcada pela intensidade.

Ficha Técnica – Imortais da Academia

Produção: Giros

Direção: Belisario Franca

Ideia original e Consultoria: Luiz Dolino

Locução: Fernanda Montenegro

Ano: 2018

País de origem: Brasil

Episódios: 42

Duração: 26 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: 10 anos

Geekland – sábado, dia 10/12, às 11h

A TV Brasil exibe as duas temporadas da produção documental Geekland em sequência. No ar aos sábados, às 11h, o programa inédito na televisão aberta mergulha no mundo de uma galera que adora fantasias, sucessos do cinema, séries de tevê, tecnologia e games em 30 episódios de 25 minutos

As edições semanais acompanham a disputa entre os apaixonados por personagens da sétima arte e explica de que maneira são criadas as fantasias dos adeptos do cosplay.

O programa em cartaz na emissora pública mostra a rotina de youtubers e o cotidiano dos fãs de séries de TV. Também visita alguns dos eventos mais aguardados da área e que promovem a cultura geek. A obra da Medialand é dirigida por Carla Albuquerque.

O universo DC Comics é tema da estreia. A atração aborda o engajamento do segmento que está na moda e reúne milhares de pessoas. Considerado um dos mais conceituados desenhistas brasileiros, o ilustrador Ivan Reis é homenageado numa exposição sobre a Era Heroica desses personagens.

Ficha Técnica – Geekland

Produção: Medialand

Direção: Carla Albuquerque

Ano: 2018

País de origem: Brasil

Episódios: 30

Duração: 25 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: 10 anos

Tunadas – sábado, dia 10/12, às 11h30

A adrenalina embala o esporte a motor em alta velocidade nos dez episódios de 25 minutos da série Tunadas, produção que a TV Brasil leva ao ar todo sábado, às 11h30. O seriado é conduzido pela famosa pilota Suzane Carvalho.

A apresentadora dirige veículos de diversas modalidades do automobilismo no programa para a telinha do canal público. Suzana se aventura ao pisar no acelerador em categorias como motovelocidade, Fórmula Vee, kart e motocross. O seriado da Medialand tem direção de Carla Albuquerque.

A experiente Suzane Carvalho mostra disposição ao assumir o volante com firmeza, circular pelos boxes com naturalidade e levar ao público histórias de suas mais de quatro décadas nas pistas. Ela compartilha conhecimento sobre os principais campeonatos e conta os bastidores das competições. Outro tema são os desafios dos treinos e as estratégias que precedem as provas para tirar o melhor desempenho do veículo.

A primeira edição ressalta as emoções da Superbike Brasil que figura entre os cinco maiores eventos de motovelocidade do mundo. A produção tenta seguir a ligeira Suzane Carvalho correndo com a Honda CBR 500R.

Ficha Técnica – Tunadas

Produção: Medialand

Direção: Carla Albuquerque

Ano: 2019

País de origem: Brasil

Episódios: 10

Duração: 25 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: Livre

Receitas Brasil – sábado, dia 10/12, às 12h30

Na série Receitas Brasil, a chef de cozinha Letícia Massula apresenta a culinária nacional através de receitas típicas e releituras modernas das iguarias mais tradicionais do país. O ensino de saborosas dicas para um menu diversificado vai ao ar na programação da TV Brasil aos sábados, na hora do almoço, às 12h30.

Durante o preparo, a cozinheira recebe convidados especiais para um bate-papo e troca de informações gastronômicas. A série é um prato cheio para quem gosta de boa comida com um toque brasileiro. Ao todo, a produção da Medialand com direção de Carla Albuquerque tem 24 edições de 25 minutos.

Os episódios combinam ingredientes e temperos variados para conquistar o paladar dos mais exigentes telespectadores. A ideia é deixar o público do canal com água na boca e vontade de experimentar gostos exóticos repletos de essências.

A primeira atração abrange dicas típicas dos estados de Minas Gerais e Goiás. De entrada, Letícia Massula faz bolinho de arroz com molho de pimenta. O prato principal é frango com pequi e tomate. Para a sobremesa, a chef prepara o brasileiríssimo doce de queijo.

Ficha Técnica – Receitas Brasil

Produção: Medialand

Direção: Carla Albuquerque

Apresentação: Letícia Massula

Ano: 2017

País de origem: Brasil

Episódios: 24

Duração: 25 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: 12 anos

Geohunters – Segunda temporada – sábado, dia 10/12, às 13h

A segunda temporada do reality Geohunters ganha a telinha da TV Brasil neste sábado (10), às 13h. Com seis episódios de 43 minutos, a produção combina cultura e uma jornada instigante repleta de mistério enfrentada pelos caçadores de aventura Fernando Pessiqueli e Rayssa Kirinus.

Os apresentadores viajam para resolver enigmas e descobrir as particularidades dos locais visitados, assim como as características históricas e geográficas da região. Muito suor, adrenalina e gratas surpresas estão no roteiro da série que, de forma descontraída, atrai almas jovens de todas as idades.

Para solucionar os enigmas propostos, a dupla precisa de coragem, inteligência, destreza e criatividade. O verdadeiro prêmio é a trajetória percorrida, os amigos que colecionam e as dificuldades para vencer os desafios. Costumes, histórias, arquitetura local e natureza servem de inspiração em cada destino.

A interação com a natureza oferece uma maneira curiosa de fazer turismo. Além da experiência de admirar o meio ambiente, as viagens fomentam reflexões sobre a história e a geografia dos locais visitados. Com direção de Marcelo Perri, a série da Paco Huberts estreia em Serra Negra.

No primeiro programa, a edição mostra a produção artesanal de cachaça e chocolates da cidade. Os apresentadores ainda conhecem um personagem cheio singularidades: o inventor Pedrinho criou um verdadeiro Museu dos Robôs empregando materiais descartados.

Ficha Técnica – Geohunters – Segunda temporada

Produção: Paco Huberts

Direção: Marcelo Perri

Apresentadores: Rayssa Kirinus e Fernando Pessiquelli

Ano: 2022

País de origem: Brasil

Episódios: 6

Duração: 43 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: 10 anos

Belle Époque e as Fazendas Históricas – domingo, dia 11/12, às 10h

A produção Belle Époque e as Fazendas Históricas realiza uma viagem no tempo para descobrir como o café se tornou o principal produto da economia do país em certa época. Para isso, recorre diretamente à própria história nacional. A TV Brasil exibe o seriado com 10 episódios de 25 minutos aos domingos, às 10h.

A série documental retrata o trabalho de preservação dessa história por meio de muitas fazendas da época do café que eram a força motriz da economia nacional. O programa traça um panorama sobre diversas propriedades localizadas em estados da Região Sudeste.

Grande parte da narrativa tem como fio condutor a arquitetura de cada local. O café fomentou a economia brasileira nos tempos da colônia. Carla Albuquerque dirige a atração da Medialand. O primeiro episódio encanta o público com um dos casarões mais bem preservados do Brasil do Império.

Ficha Técnica – Belle Époque e as Fazendas Históricas

Produção: Medialand

Direção: Carla Albuquerque

Ano: 2019

País de origem: Brasil

Episódios: 10

Duração: 25 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: Livre

Terra Brasil – domingo, dia 11/12, às 19h

O seriado Terra Brasil enaltece os ecossistemas e os biomas nacionais ao desvendar paisagens incríveis, conhecer áreas de vasta natureza conservada e visitar unidades de conservação com ampla biodiversidade. A TV Brasil mostras o programa aos domingos, às 19h.

O biólogo e botânico Anderson Santos e o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt apresentam ao público informações sobre a fauna, a flora, o clima e a história de regiões de rara beleza. Em cada edição, os especialistas comentam as características de cada destino e indicam a importância das espécies locais.

Com 40 episódios organizados em quatro temporadas, a série da Medialand tem direção de Carla Albuquerque. O programa de estreia traz um passeio pela Vila de Paranapiacaba em que os visitantes se deparam com plantas, saberes da natureza e áreas da Mata Atlântica intactas.

Ficha Técnica – Terra Brasil

Produção: Medialand

Direção: Carla Albuquerque

Ano: 2019

País de origem: Brasil

Episódios: 40

Duração: 25 minutos

Gênero: documental

Classificação indicativa: Livre

