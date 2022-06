UBS Ilza Terezinha Picoli celebra dois anos de existência com mais de 29 mil atendimentos prestados à população 

Estudantes da Escola Cívico-Militar Cuiabana (ECIMC) Prof.ª Maria Dimpina Lobo Duarte visitaram nesta quinta-feira (23), a Câmara Municipal de Cuiabá. Participaram da quarta visita guiada do Projeto Cuiabaninhos, 34 estudantes do 9º Ano da unidade educacional. A iniciativa do Núcleo da Escola do Legislativo é realizada em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O Projeto tem como objetivo apresentar aos estudantes do Ensino Fundamental como funciona a Casa de Leis. O projeto funciona desde 2019 e foi retomado em abril deste ano, após o período de pandemia da COVID 19. Por meio da iniciativa, 139 estudantes das Escolas Municipais de Educação Básica Prof. Ranulpho Paes de Barros, do bairro Santa Izabel; Senador Darcy Ribeiro, do Jardim Industriário I; e Dejani Ribeiro de Campos, do Jardim Vitória, já participaram da visita guiada.

Os estudantes da ECIMC Prof.ª Maria Dimpina Lobo Duarte, localizada no bairro Coxipó da Ponte, na capital, foram acompanhados de um professor, o monitor Sgt. Marcílio Alves de Almeida, o assessor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Edmilson Moraes, e servidores da Secretaria de Ações Institucionais do Poder Legislativo.

Os alunos conheceram o marco geodésico da América do Sul onde está o Obelisco na Praça Moreira Cabral, a história da Câmara Municipal de Cuiabá e as suas instalações. Depois participam de uma palestra sobre o Poder Legislativo, no auditório Ana Maria Couto, e terminam a visita no Plenário das Deliberações Paulo de Campos Borges, onde foram recebidos pelo presidente da Casa, o vereador Juca do Guarana Filho, e outros vereadores.

O Sgt. Marcílio Alves de Almeida falou sobre a iniciativa. “É um Projeto importante para todos nós, professores, monitores e estudantes e fortalece o processo de construção da cidadania”, destacou.

O assessor pedagógico da Secretaria de Educação, Edmilson Moraes, parabenizou a iniciativa e disse que no segundo semestre, outras unidades estarão participando. “Devido ao recesso escolar e o recesso da Câmara Municipal o Projeto será suspenso. Mas, já estamos em tratativas com o legislativo municipal e em agosto, o Projeto Cuiabaninhos será retomado, para dar oportunidade aos estudantes dos 8º e 9º Anos, das escolas do campo, de visitarem a Casa de Leis”, disse ele.

A estudante do 9º Ano Nathaly Lombardi da Silva Pinto, 15 anos, destacou o papel importante da iniciativa na Educação Política dos jovens. “O Projeto nos faz refletir na importância do legislativo, na vida da cidade. Conhecer a sua estrutura e funcionamento nos ajuda na escolha dos nossos representantes e a importância do trabalho realizado pelos vereadores para o desenvolvimento da nossa cidade. Este é um espaço de voz também para os jovens”, disse ela.