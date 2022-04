UBS oferta procedimentos de práticas integrativas em horário estendido

A Secretaria Municipal de Saúde passa a oferecer, a partir desta segunda-feira (25), mais uma alternativa aos pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que desejam participar das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS), na Unidade Básica de Saúde do bairro Grande Terceiro. Os serviços eram oferecidos desde agosto do ano passado, no entanto, agora passa a integrar o Programa Hora Estendida, que funciona das 08h às 21h, sem interrupções.

A ampliação no horário de atendimento ocorre em virtude da grande demanda dos usuários, levando em consideração que muitos deles não conseguiam comparecer às atividades terapêuticas que, anteriormente, funcionavam até às 17h.

Em nome da Secretária de Saúde, Suelen Alliend, o secretário-adjunto de Atenção Primária, Edemir Xavier, destacou que objetivo da Gestão Emanuel Pinheiro é garantir que a comunidade cuiabana possa usufruir de ações concedidas de maneira gratuita. “São práticas milenares que existem há décadas e são cobradas no mercado por valores exorbitantes. Aqui temos sem custo algum, realizadas por profissionais altamente qualificados. Aqui é para ser referência, de portas abertas para aqueles que mais precisam”, declarou.

No local, uma equipe multidisciplinar composta por cinco terapeutas atuam na assistência direta à população e os setes procedimentos ofertados são regulamentados pelo Ministério da Saúde, contribuindo de forma significativa nas respostas dos tratamentos clínicos. A coordenadora da UBS, Kátia Amorim, afirmou que após os pedidos dos munícipes constatou-se a viabilidade da implantação da iniciativa.

“Muitas pessoas trabalham no período comercial e não conseguiam ter acesso aos serviços e agora passam a ter mais essa oportunidade de acesso. Fizemos estudos e reuniões até chegar a tomada de decisão por parte dos profissionais também”, comentou.

A enfermeira e terapeuta Juselma Bom Despacho salientou que o acompanhamento médico tradicional é indispensável e a modalidade é utilizada de forma agregadora e não substitutiva. “O resultado é muito positivo, pois a grande maioria das doenças acaba sendo exacerbada por questões emocionais, como por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, que são patologias muitos presentes. A gente trabalha para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e o organismo reaja de forma positiva ao tratamento medicamentoso”, pontuou.

Maria Nunes de Vasconcelos, que se beneficia da auriculoterapia há dois meses, frisou que as dores pelo corpo diminuíram muito com a aplicação do método. “Tenho diabetes e muitas dores no corpo e o tratamento ajudou bastante. Estou gostando bastante e sou muito bem tratada aqui”, completou.

As Práticas Integrativas oferecidas na UBS Grande Terceiro são: auriculoterapia, Cromoterapia, Chi Kung, Reiki, Florais de Bach, Terapia Comunitária Integrativa (TCI) e ventosaterapia. Os agendamentos são realizados de forma presencial na própria unidade de saúde, sendo dispensável a recomendação médica. Em seguida, o interessado passará por uma triagem e posteriormente, direcionado à técnica adequada, de acordo com a sua necessidade.

Estiveram presentes o líder comunitário da Associação de Moradores do bairro, Paulo Peixe e o vereador Wilson Kero Kero.