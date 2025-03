UBS promove evento voltado para a “Saúde Bucal da Mulher Gestante” em Cuiabá

Na tarde desta quinta-feira (20), a Unidade Básica de Saúde do Parque Atalaia promoverá um evento especial para as gestantes que estão em acompanhamento pré-natal na unidade. A ação, organizada pela Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), visa oferecer informações essenciais sobre os cuidados bucais durante a gestação e destacar a importância do pré-natal para a saúde da mãe e do bebê.

Thiago Munoz de Freitas Batista, responsável administrativo da UBS, enfatiza que a saúde bucal da gestante é fundamental para o bem-estar durante a gravidez. “A gestação é um período delicado que exige atenção especial com a saúde da mãe. A saúde bucal tem um impacto direto no conforto e na autoestima da mulher durante essa fase, e é essencial que as gestantes sigam as orientações para garantir uma gestação saudável, tanto para elas quanto para o bebê”, afirma Thiago.

Cristhiane Almeida Leite da Silva, Diretora de Saúde Bucal do Município de Cuiabá, reforça a importância da ação ao destacar a relevância do resgate da autoestima das mulheres nesse momento único. “A gestação é uma fase de grandes transformações físicas e emocionais. Nosso objetivo é, através dessa ação, contribuir para o bem-estar das gestantes, proporcionando não só cuidados com a saúde bucal, mas também um olhar mais atento à autoestima, muitas vezes afetada durante esse período. Cuidar da saúde bucal das mulheres é cuidar de sua confiança, especialmente em um momento em que o corpo está em transformação”, comenta.

O evento trará uma série de atividades educativas, incluindo palestras sobre a importância do pré-natal completo, os cuidados com a saúde bucal e as melhores práticas para uma gestação saudável. Além disso, as participantes terão acesso a serviços de marcação de consultas, entrega de brindes e coffe, promovendo um ambiente de aprendizado e cuidado para as futuras mamães.

A ação “Saúde Bucal da Mulher Gestante: Os Impactos na Autoestima” visa apoiar as gestantes da unidade, reforçando a relevância do acompanhamento durante a gravidez e proporcionando mais qualidade de vida para as mulheres.

A Coordenação de Saúde Bucal convida todas as gestantes de Cuiabá a participarem desse evento, que é uma excelente oportunidade para cuidar da saúde durante a gestação.

Data: Quinta-feira, 20 de março

Horário: 13h30

Local: UBS Parque Atalaia, Cuiabá

#PraCegoVer

A imagem mostra a fachada da Unidade Básica de Saúde do Parque Atalaia, onde acontecerá o evento voltado para as gestantes. O letreiro tem as cores branca e azul, e o prédio da unidade é verde e branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT