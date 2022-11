UBS Residencial Coxipó 1 e 2 não abrirá na quarta-feira (16) após princípio de incêndio atingir farmácia da unidade

O primeiro dia de programação do projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’, idealizado pela Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Turismo, em sua noite de atrações, que ocorru nesta segunda-feira (14), agitou toda à cidade, alcançando um público diversificado, de diversas faixas etárias de idade.

Em alusão ao feriado da Independência do Brasil, celebrado anualmente no dia 15 de novembro, a administração Emanuel Pinheiro preparou uma programação excepcional, dedicada à população, oportunizando momentos de entretenimento dentro do município, impulsionando à economia e cultura regional, respectivamente.

No palco montado no bairro Jardim das Américas, Região Sul, a estrutura contou com feira gastronômica, de artesanato, espaço kids e apresentações musicais. Um dos expositores, Guilherme Gomes de Souza, fez questão de agradecer a gestão atual pela bela iniciativa. Ele classificou o evento como uma oportunidade próspera não somente para o seu negócio, mas a classe trabalhadora, de modo geral.

“Essa é a segunda vez que eu participo. Está muito bom, uma média de quatro mil pessoas deverão passar por aqui. Não temos o que reclamar. Nossa expectativa para hoje, sem dúvidas, é fechar com chave de ouro”, disse ele.

Já na Praça Santos Dumont, a decoração foi marcada pelos encantos da aproximação da Copa do Mundo de 2022 e exibição de piano. O economista Túlio Marques Corrêa, fez questão registar seu depoimento. Ele afirmou que o projeto é uma excelente perspectiva de fomento à inclusão social, especialmente, no período pós-pandemia.

“Uma ótima oportunidade para as pessoas se encontrarem, trazendo vida para esses espaços. Uma ótima ideia, que muitos outros possam vir, agregando às famílias. Tudo isso, enche os olhos, ainda mais depois da reforma, ficou uma praça tranquila e aconchegante”, elogiou.

Confira:

15 de novembro: terça-feira

Orla do Porto

Programação (A partir das 19h): Apresentação Infantil / Os Originais / Canoa de Prata / Lambadeiros de Elite

Estrutura: Espaço gastronômico, espaço kids e espaço de artesanato

Pedal da SEMOB com saída às 18h e retorno às 20h, sentido Praça Jardim das Américas e retorno para a Orla do Porto (previsão de chegada 20h30)

Praça Jardim das Américas – SMATED

Programação (A partir das 17h): Sertanejo Universitário Gil Santana

Estrutura: Feira gastronômica e de artesanato, espaço infantil

Praça Santos Dumont – SMECEL

Programação (A partir das 18h): Piano Gente Dario Scherner

Estrutura: Programação infantil com troca de figurinhas da Copa, Exposição (Arte e escultura, Macramê, Licoreiras de Mato Grosso, Pé de Simininu Pé de moleque), Feira gastronômica

Museu do Morro da Caixa D’água Velha – SMT

Programação: Exposição 303 anos de Cuiabá (expositor Nilton Amorim de Carvalho)

Horário: 09h às 12h e das 13h às 17h

MISC – SMECEL

Programação: Exposição fotográfica e de itens históricos (SMECEL)

Horário: 08h às 12h

SESC Arsenal

Corrida Sesc Contra a Diabetes – Largada 06:30 na frente do Sesc Arsenal

Exposição – Pantanal à mão – 14h-21h

Música ao vivo – 17h30-21h

Recreação: Oficinando – 14h-17:30h

Recreação: Clube do Jogo – 18h-20h

Bar da Lagoa – Parque das Águas

Programação: Off – 3ª Edição

Horário: A partir das 19h (R$ 20 reais entrada)

16° ENEPEA – Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil

Períodos: Matutino, Vespertino e Noturno

Local: Palácio da Instrução e Teatro da UFMT

Comunidade Rio dos Peixes

Programação: Comércio local com promoção em seus produtos

Horário: A partir das 08h

Distrito do Coxipó do Ouro

Programação: Comércio local com promoção em seus produtos

Horário: A partir das 09h

Pontos de Eventos (20)

Museu do Rio

Orla do Porto

Praça Jardim das Américas

Praça 8 de abril

Praça Santos Dumont

Praça da Mandioca

São Gonçalo Beira Rio (Praça do Marco Zero)

Pedra 90 – Praça Ana Martinha da Silva

Praça Jonas Pinheiro (Pinheirão)

Museu do Morro da Caixa D’água Velha

Museu de Imagem e do Som de Cuiabá

Sesc Arsenal

Sesc Balneário

Musiva – Show Jota Quest

Ditado Popular – Feijoada Maçonaria

Bar da Lagoa – Off (3ª edição)

ENEPEA – Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil

Distrito de Nossa Senhora da Guia

Distrito do Coxipó do Ouro

Comunidade Rio dos Peixes