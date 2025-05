UBSs realizam neste sábado Dia D de vacinação contra a gripe e ações do Maio Vermelho

Durante o mês de maio, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), está promovendo a campanha Maio Amarelo, focada na conscientização e prevenção de acidentes no trânsito. Dentro dessa perspectiva de refletir sobre o cuidado com a vida, a programação chegou à Estação Alencastro, no centro da Capital, na sexta-feira (9), para homenagear um público que não dirige veículos, mas “dirige” a vida da família, ensinando, protegendo e compartilhando amor.

“Amar a vida é isso: pensar em si e no outro. No volante, precisamos ter essa consciência. Evitar imprudências e cumprir as leis de trânsito é colocar em prática essa reflexão”, explicou o supervisor de Educação para o Trânsito da Semob, Marcus Garé.

Luciana Melo, também supervisora de Educação para o Trânsito, revelou que o objetivo da ação foi homenagear a mãe que acorda cedo todos os dias, depende do transporte coletivo e, muitas vezes, enfrenta ônibus cheios sem perder o sorriso. “Resolvemos homenageá-las com uma lembrancinha simbólica: um esmalte, que ajuda a elevar a autoestima, lembrar que ela é mãe, que é mulher e que precisa se cuidar. O sentido é dar um pouco de cor e brilho à vida”, disse Luciana.

A lembrança foi cuidadosamente preparada em embalagem amarela, simbolizando o Maio Amarelo, e a receptividade foi marcada por emoção.

“Nossa, isso é muito importante. Muito obrigada. Às vezes, um estranho faz mais do que os de casa. Já sou bisavó, atravessei algumas gerações e, no meu tempo, o sistema era muito rígido — a data passava batida. Costumo dizer para minha filha que melhorei muito no agir com elas. E digo para serem melhores do que eu. Assim, as gerações vão se aperfeiçoando”, disse Neuza Pereira, moradora do bairro Planalto.

A expressão de dona Ivonice Moraes Aleixo, do residencial Nico Baracat I, também foi de surpresa e, por coincidência, o vidrinho do esmalte que recebeu era da cor de sua preferência. “É uma ação de carinho que motiva e surpreende a gente. A vida é muito valiosa, muito preciosa, temos que cuidar”, pontuou.

Ela lembrou que os cuidados devem ser constantes também no trânsito.

Já sua filha, Camila Moraes Aleixo, foi incisiva ao pontuar que, no trânsito, os problemas estão dos dois lados — tanto de motoristas impacientes que não respeitam pedestres quanto dos próprios pedestres que colocam suas vidas em risco ao atravessar entre os carros ou fora da faixa, mesmo estando a poucos passos dela. “Mas os pedestres são mais fragilizados; o impacto, em caso de acidente, é muito maior. Fico feliz pela iniciativa, pela lembrancinha do Dia das Mães e por tratar a conscientização com responsabilidade”, explicou.

O assessor especial da Semob, coronel Wilame Alves de Almeida, participou da ação representando a vice-prefeita e secretária da pasta, coronel Vânia Rosa, e falou sobre a importância da iniciativa. “Nessa terra abençoada e calorosa, precisamos proporcionar um pouco de calor humano nas relações. Aproximando-se essa data tão importante, que é o Dia das Mães, temos que lembrar às mulheres que batalham, seja fora ou dentro de casa, o seu valor. A geração de uma vida não está apenas no útero — está também no coração. Existem filhos que não são biológicos, mas que são filhos do coração. E isso, para a alma, é algo que acalenta, que renova, que faz a vida ser pulsante, ser pujante. Nesta terra abençoada por Deus, temos mulheres abençoadas e abençoadoras. Que o ser humano possa estar unido nesse ideal de amar. Amar é um dom de Deus concedido com uma dose especial às mães”, frisou.

PROGRAMAÇÃO

O cronograma de ações do Maio Amarelo envolve atividades ao longo de todo o mês, com dinâmicas lúdicas para o público infantil, palestras educativas em empresas de Cuiabá e Várzea Grande e até mesmo palestras online.

“Estamos com a agenda de maio lotada. Estendemos as palestras até junho para atender todas as solicitações. É um trabalho necessário e muito gratificante”, pontuou Luciana Melo.

#PraCegoVer

A foto mostra uma cidadã sendo abraçada por uma servidora da Semob durante homenagem às mães na Estação Alencastro. Ao lado, outro servidor observa sorridente.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT