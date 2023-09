UBS’s São Cristóvão e Vindilina I recebem reformas e terão melhorias na infraestrutura

As empresas de Sinop encontram no Sine um agente facilitador para contratação de novos colaboradores, com perfis profissionais que se enquadram ao cargo em aberto. Além de fazer a divulgação diária das vagas de empregos, o departamento também conta com uma sala de recrutamento, onde o empregador pode entrevistar os candidatos pré-selecionados pela equipe do Sine.

Diariamente são oferecidas dezenas de vagas em diferentes áreas de atuação, tanto no setor administrativo, de serviços, produção, quanto na construção civil, indústria, comércio, agronegócio e outros. Vinculado à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, o Sine atua como ponte entre o candidato e o empregador, facilitando a entrada de trabalhadores no mercado de trabalho local, impulsionando o desenvolvimento e a economia do município, bem como gerando mais dignidade à população.

A coordenadora da pasta do Trabalho, Cátia Toresan, explica como funciona o trabalho de intermediação. “A empresa abre a vaga no Sine para fazermos a divulgação, posteriormente eles entram em contato com um dos nossos captadores e escolhem um horário de atendimento disponível na agenda. Esse empresário pode vir com a equipe de RH e usar nosso espaço para fazer a seleção dos candidatos”, destacou.

O Sine conta com 9 estagiários do curso de psicologia que atuam na área organizacional e trabalham na seleção dos currículos, eles ficam na unidade das 8h às 11h30. “Os estagiários analisam o perfil curricular dos candidatos para identificar quais as vagas mais adequadas para cada um, considerando a escolaridade, experiência, idade e outras competências necessárias para o cargo. O candidato vem ao Sine, pega a carta de encaminhamento para a vaga desejada e já passa pela entrevista, muitas vezes já sai daqui empregado. É um serviço completo”, ressaltou a coordenadora.

Cátia ainda apresenta alguns dos benefícios para as empresas que buscam contratar pelo Sine. “Quando o empregador vem até a unidade e nos informa sua demanda, nós damos o suporte de selecionar os currículos e contatar os candidatos, o que facilita bastante a pré-seleção. Várias empresas já aproveitaram nosso espaço para entrevistas, neste mês de setembro mais de 10 usaram nossa sala de recrutamento”, completou.

O Sine Sinop atende de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, dentro do Ganha Tempo, localizado na Avenida das Acácias, 280, Jardim Botânico, 78556-044 Sinop-MT. Os telefones para contato são: (66) 99648-3753 e (66) 99663-5485, também é possível encaminhar o currículo pelo e-mail: [email protected].

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT