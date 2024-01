UCT Sinop faz chamamento para doadores com sangue tipo negativo

Mais de 30 pessoas participaram do Workshop gratuito em inteligência emocional, promovido pelo Sine. O evento de qualificação profissional contribuiu para potencializar as competências emocionais dos participantes.

A coordenadora da pasta do Trabalho, da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Cátia Torresan, destaca que o workshop tem o objetivo de melhorar ainda mais suas competências comportamentais no mercado de trabalho. “Contrata-se pelo conhecimento e muitas vezes demite-se pela inabilidade comportamental. Então hoje o mercado de trabalho exige muito que você se relacione bem, que atenda bem, por isso é importante refletir como está a inteligência emocional”, ressaltou.

Na última quarta-feira (17) ocorreu o primeiro workshop do ano. “Começamos o ano desenvolvendo as habilidades de comunicação com o workshop de oratória, foram 80 inscritos, 60 pessoas dentro de sala, foi um sucesso”, lembrou a coordenadora.

O Sine faz parte da pasta do Trabalho, da secretaria de Assistência Social, além de ofertar vagas de emprego à população diariamente, incentiva e promove as capacitações, treinamentos e eventos de aperfeiçoamento profissional, em parceria com empresários e outras instituições, para melhorar a oferta de mão de obra qualificada em Sinop e também preparar novos empreendedores.

