UFMT discute criação do curso de odontologia

Câmeras do Programa Vigia Mais MT auxiliaram as forças de segurança, nesta segunda-feira (25.3), na recuperação de um veículo adulterado, 20 dias após o furto no bairro Parque do Lago em Várzea Grande.

Os operadores do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) receberam um alerta do sistema após câmeras identificarem um Toyota Etios, prata, no bairro Pedra 90 em Cuiabá, com placa de um Chevrolet Omega, cinza, 1992.

Militares do 24º Batalhão da PM foram acionados pelo Ciosp para atender a ocorrência e encontraram o veículo na Avenida Newton Rabello de Castro. Após verificação do chassi, confirmaram que o veículo havia sido furtado no dia 06 de março, em Várzea Grande.

O suspeito que estava em posse do veículo foi detido e encaminhado pela PM para a Delegacia de Roubos e Furtos e pode responder por receptação e adulteração de sinais. A vítima, proprietário do veículo, foi acionada e acompanhou a ocorrência até a liberação do veículo.

