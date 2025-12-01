Última edição de 2025 da Feira Cultura, Sabor e Arte acontece nesta terça

Idealizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a Feira Cultura, Sabor e Arte chega a 7ª edição nesta terça-feira (2), encerrando a programação para este ano. O evento que tornou-se efetivo no final de cada mês, promete mais um dia repleto de arte, música, gastronomia e empreendedorismo local. Os expositores estarão posicionados na Praça Alencastro a partir das 9h até as 16h, com uma variedade de produtos como bolos, doces, artesanatos, decoração, pratos típicos da região e muito mais.

O objetivo é o fortalecimento da economia criativa e a valorização dos artistas, artesãos da região. Além de oferecer ao público visitante uma experiência acolhedora e acessível a toda família.

Contará com música ao vivo com artistas locais e o Cuiabá Sonoro, Banda de Percussão Infantil com o mestre Inácio, apresentação com grupo de Hip Hop, que é uma dança urbana capaz de conectar juventude, arte e movimento, além de outras performances culturais ao longo do dia, valorizando talentos da comunidade.

O público terá a oportunidade de apreciar as atrações e conhecer produtos criativos e regionais, saborear a culinária local e interagir com os artesãos que preservam as tradições e inovam em suas técnicas.

“A cada edição a Feira Cultura, Sabor e Arte reafirma o compromisso com a construção de espaços públicos vivos, diversos e democráticos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e o acesso à cultura”, destacou o secretário Municipal de Cultura, Johnny Everson.

Serviço:

O que: 7ª edição da Feira Cultura, Sabor e Arte

Quando: Terça-feira (2)

Horário: das 9h às 16h

Local: Praça Alencastro

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT