Últimos dias: inscrições para o Fetran 2025 em Mato Grosso terminam em 25 de maio

Estão abertas, até o dia 25 de maio, as inscrições para a 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran), em Mato Grosso. A iniciativa é realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em colaboração com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), com foco na conscientização sobre segurança no trânsito por meio da arte e da educação.

O festival é voltado a estudantes das redes pública e privada, incluindo o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Escolas, projetos culturais, instituições sociais e programas voltados à educação também podem participar. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial: www.fetran.com.br.

Ao longo de suas duas décadas de existência, o Fetran consolidou-se como uma ação educativa de grande alcance, utilizando teatro, música, dança e outras manifestações artísticas para estimular a reflexão sobre o comportamento no trânsito. Em 2024, a programação contou com mais de 100 apresentações em 10 polos regionais, envolvendo cerca de 3 mil alunos e impactando aproximadamente 15 mil pessoas.

Neste ano, o evento será realizado em cinco etapas regionais, encerrando com a mostra estadual em Cuiabá, entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. A proposta é fomentar o protagonismo estudantil e fortalecer o compromisso coletivo com a segurança viária.

Cronograma das etapas regionais:

Região Araguaia (R1) – Primavera do Leste | 09 a 13 de junho

Região Aricá Mirim (R2) – Campo Verde | 04 a 08 de agosto

Região Cuiabá (R3) – Várzea Grande | 11 a 15 de agosto

Região Guaporé (R4) – Campos de Júlio | 25 a 29 de agosto

Região Teles Pires (R5) – Sorriso | 08 a 12 de setembro

Etapa Estadual – Cuiabá | 29 de setembro a 03 de outubro

Celebrando 20 anos de trajetória, o Fetran segue promovendo cidadania e valores de responsabilidade no trânsito, ao mesmo tempo em que estimula a criatividade e o talento dos jovens mato-grossenses.

Fonte: PRF – MT